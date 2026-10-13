38-30. El Bathco Torrelavega se coloca líder de grupo tras ganar al Holstebro

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Torrelavega, 13 oct (EFE).- El Bathco BM Torrelavega se impuso este martes al TTH Holstebro danés (38-30) para situarse como líder del grupo F de la Liga Europea, al completar con pleno de victorias la primera vuelta de la fase de grupos tras un partido que solventó en la segunda mitad.

El encuentro comenzó con mucha igualdad en un Vicente Trueba teñido de naranja para una gran noche de balonmano europeo, que enfrentaba a dos equipos que se jugaban el liderato de grupo y que darían muestra de ello en un enérgico y parejo inicio.

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La igualada se prolongó hasta el minuto cinco de partido, cuando los daneses del Holstebro, espoleados por el gran comienzo de su lateral Eskil Dahl Reitan, dinamizaron su juego y pusieron los primeros goles de diferencia en el marcador.

El conjunto cántabro no tardó en reaccionar y consiguió igualar el marcador antes del descanso (16-16) mediante tres destellos de Jakub Prokop, que se hizo con las riendas ofensivas del cuadro naranja.

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Tras el paso por los vestuarios, el guion cambió y el Bathco Torrelavega logró tomar la delantera en el luminoso, impulsado por una sólida defensa que lideró el guardameta Saeid Barkhodari.

Así, el conjunto de Jacobo Cuétara sumó también el acierto ofensivo a su repertorio para alargar la ventaja e imponerse por una renta de ocho goles (38-30).

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- Ficha técnica:

38 - Bathco Torrelavega (16+22): Rangel Da Rosa; Javi Muñoz (7, 5 p), Berrio, Jurkovic (3), Cordiés (2), Ángel Fernández (1) y Silva (1) - equipo inicial- Moyano (8), Rubiño (2), Prokop (7), Lópes Cándido, Aja (6), Cangiani, Colunga (1), Gándara y Barkhodari (ps).

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30 - TTH Holstebro (16+14): Capdeville; Pedersen (8, 6 p), Gronbech Hansen (5), Sondergaard Hansen, Reitan (8), Lyng Als (2) y Raundahl (1) -equipo inicial- Povlsgaard (1), Bramming (1), Jensen, Smed, Berg (1), Houtepen, Óskarsson (1), Horn (2) y Schatzl (ps).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 4-6, 6-8, 9-12, 12-13, 16-16 (descanso); 19-17, 24-20, 28-23, 33-24, 35-25 y 38-30.

Árbitros: Péter Horváth y Balázs Marton (Hungría). Excluyeron a Berrio, Ángel Fernández y Silva por el Bathco Torrelavega y a Berg, Raundahl, Gronbech Hansen y Smed, en dos ocasiones, por el TTH Holstebro.

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Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo F de la Liga Europea disputado en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. EFE

aas/ism