3-0. Joel Sánchez, Fitzgerald y Gross dan el primer triunfo al Atlético

Madrid, 13 oct (EFE).- Los goles de Joel Sánchez, Daniel Fitzgerald y Gonzalo Gross dieron este martes el primer triunfo al Atlético de Madrid en la actual edición de la Liga de Campeones Juvenil, al imponerse por 3-0 al Manchester United en Alcalá de Henares.
El conjunto rojiblanco, que empató en la primera jornada contra el Liverpool (2-2), este martes dominó el marcador desde el minuto 10, con el 1-0 anotado por Joel Sánchez, y amplió la diferencia después, superada la media hora, con un golazo de Fitzgerald. Al descanso, ya ganaba el Atlético por un cómodo 2-0.
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En la segunda parte, ante la reacción del United, el gol de Gross en el 70 sentenció el choque con el 3-0. EFE
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