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La semana más difícil del Rayo Vallecano

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Madrid, 12 oct (EFE).- El Rayo Vallecano inicia una nueva semana que se antoja muy larga y difícil hasta el próximo partido liguero contra el Getafe, puesto que la fractura entre la afición y el club que preside Raúl Martín Presa es total y eso afecta al equipo, que está en mitad de un conflicto que puede repercutir en su rendimiento.

Tras los incidentes ocurridos este sábado en el Estadio de Vallecas, que provocaron la suspensión del partido frente al Athletic Club de Bilbao a los 24 minutos, uno de los capitanes, Óscar Valentín, alzó la voz.

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"El vaso se ha ido llenando poco a poco durante demasiado tiempo, sin que se haya hecho lo suficiente para evitar llegar hasta aquí. Es necesario escuchar y comprender el malestar de nuestra afición. Necesitamos una vía de acercamiento entre todas las partes, poniendo siempre por delante el bien común y, sobre todo, el bien del Rayo Vallecano", dijo.

La situación ahora mismo en el Rayo es insostenible porque la afición le ha declarado la 'guerra' por completo a Martín Presa, que respondió que lo que hizo la hinchada franjirroja fue un "atentado planificado", según el comunicado emitido por el club horas después de los incidentes que obligaron a la suspensión.

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El encuentro del pasado sábado era el del retorno en Liga del Rayo al estadio de Vallecas, después de los tres partidos jugados como local al inicio del torneo en el 'exilio' de Butarque, en Leganés, por la suspensión temporal de la Comunidad de Madrid, propietaria del coliseo rayista, aduciendo motivos de salubridad y seguridad.

A la espera de conocer la sanción de LaLiga y cómo se jugará ese partido contra el Athletic, si a puerta cerrada o con una parte de la grada clausurada, el Rayo inicia la semana pensando en el derbi madrileño frente al Getafe, vital para recuperar sensaciones y sumar tres puntos que le impulsen en la clasificación, en la que es decimotercero, con sólo tres puntos más que los que ocupan la zona de descenso.

Como trasfondo, el temor dentro del club es que el 24 de octubre, cuando el Rayo reciba al Elche en Vallecas, los incidentes vuelvan a repetirse y se viva una situación similar a la ocurrida frente al Athletic, cuando el partido tuvo que suspenderse debido al lanzamiento de miles de avioncitos de papel y pelotas pequeñas de goma que pusieron en peligro la seguridad de los jugadores, según recogió el acta.

En el vestuario la sensación es de hastío e incluso de impotencia al ver los hechos. Comprenden a la afición, entienden su malestar, se ponen de su lado, pero la situación semana tras semana conlleva un agotamiento que no es bueno para el rendimiento del equipo y eso es lo que más preocupa a Beñat San José. EFE

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