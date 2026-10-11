Espana agencias

Máximo Quiles logra su primer título mundial como los grandes campeones, ganando

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha logrado su primer título mundial como lo hacen los grandes campeones, ganando el Gran Premio de Indonesia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Mandalika.

PUBLICIDAD

Quiles dominó la carrera desde la segunda vuelta y con un ritmo fuerte en esos primeros instantes consolidó una ventaja que le permitió adjudicarse el título mundial de Moto3 desde lo más alto del podio, en donde le acompañaron sus máximos rivales, los españoles David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

David Almansa salió como una exhalación nada más apagarse el semáforo para entrar en la primera curva del trazado por delante de Brian Uriarte (KTM), lo mismo que Máximo Quiles (KTM), quien desde la segunda línea de la formación de salida consiguió instalarse en la tercera plaza, aunque con ellos también estaban Adrián Fernández (Honda), Álvaro Carpe (KTM), y el ídolo local, Veda Pratama (Honda).

PUBLICIDAD

Quiles puso toda la carne en el asador en la primera vuelta, aunque no le resultó fácil ponerse al frente de la carrera hasta la segunda vuelta, en la que tras una serie de golpes entre los carenados de las motos con sus oponentes, acertó a situarse líder para pegar un fuerte tirón que le dio algunos metros de ventaja sobre Adrián Fernández y Álvaro Carpe.

Tras ellos, Veda Pratama y David Almansa lucharon por no perder el ritmo de los pilotos de delante, mientras Máximo Quiles se marchaba poco a poco de todos sus oponentes.

El ritmo impuesto por Máximo Quiles, con récord de vuelta rápida casi en cada vuelta que completaba, le permitió consolidar una cierta ventaja en esos giros iniciales, mientras por detrás de él un quinteto de pilotos favorecía la escapada del español con sus constantes adelantamientos y, de hecho, permitía que enlazasen con ellos el finlandés Rico Salmela (KTM) y el español Adrián Cruces (KTM).

Vuelta tras vuelta Máximo Quiles fue consolidando una ventaja, camino de su décima victoria de la temporada y también de la obtención matemática de su primer título mundial.

Pero esa ventaja inicial le hizo cometer algunos errores a Máximo Quiles, que se fue largo en la trayectoria de una curva y eso le hizo perder más de medio segundo de ventaja respecto a sus perseguidores, en donde ya era David Almansa el que asumía la responsabilidad de intentar neutralizar al fugado una vuelta antes de llegarse al ecuador de una carrera prevista a veinte giros.

David Almansa comenzó a tirar desde la segunda posición perseguido por Adrián Fernández y Álvaro Carpe, recortando décimas de segundo en algunos de los parciales, pero con Máximo Quiles controlando bastante bien las diferencias, pero cometiendo algunos errores fruto de los nervios, pues en la décima vuelta volvió a salirse del trazado en la curva diecisiete.

En la vuelta once la ventaja de Quiles sobre Almansa era de 1,5 segundos, la misma en la que David Muñoz (KTM) se retiraba con problemas físicos y Álvaro Carpe se iba por los suelos en la curva diez al entrar 'colado' y tocar por detrás la moto de Adrián Fernández.

Esa situación, que fue investigada por Dirección de Carrera, sin que hubiera ningún tipo de sanción, hizo que Adrián Fernández fuese alcanzado por el sexteto perseguidor, que literalmente se lo 'tragó'.

A ocho vueltas del final la ventaja de Quiles sobre Almansa era de 1,4 segundos, pero tan pronto ascendía como descendía, lo que dejaba más o menos claro que el líder del campeonato tenía controlada la situación, aunque entonces fue cuando llegó el aviso de que había excedido en tres ocasiones los límites de la pista, lo que de producirse dos veces más le supondría una penalización de 'vuelta larga'.

No se produjeron más errores por parte de Máximo Quiles, que lo que hizo fue consolidar su ventaja camino de la décima victoria de la temporada y del título mundial, por delante de David Almansa y Brian Uriarte, que adelantó sobre la misma línea de meta al italiano Matteo Bertelle (KTM). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

El influencer de viajes dejó atrás su vida convencional para convertirse en nómada digital y financiar sus desplazamientos a través de su blog

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Comienza una carrera electoral en la que los partidos tendrán que responder a los problemas de los españoles mientras el hartazgo en materia de vivienda se refleja en la Puerta del Sol

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Judith Ventura, exdrogadicta, habla de los efectos reales de las drogas: “Mis venas estaban destrozadas por el consumo diario y no era capaz ni de mover los dedos”

La creadora de contenido de 25 años pide que no se normalice el consumo de sustancias, pues la vida en drogodependencia “no se la desearía ni a mi peor enemigo”

Judith Ventura, exdrogadicta, habla de los efectos reales de las drogas: “Mis venas estaban destrozadas por el consumo diario y no era capaz ni de mover los dedos”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El café industrial se tuesta más para estandarizar el sabor, mientras que en el de especialidad cada lote se somete a una criba grano a grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Miles de personas no pueden pagarse un psicólogo en España: “Sientes que necesitas ayuda, pero no está disponible”

La falta de recursos públicos obliga a los españoles a acudir a la privada, que no baja de los 60 euros por consulta

Miles de personas no pueden pagarse un psicólogo en España: “Sientes que necesitas ayuda, pero no está disponible”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero