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Rull afirma que la amnistía no es la "estación final" sino un condicionante para seguir avanzando

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El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado que la aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés' no es la "estación final" y no resuelve el conflicto entre Cataluña y el resto del Estado, por lo que, dice, se trata de un condicionante imprescindible para seguir avanzando.

En una entrevista concedida a 'El Punt Avui' recogida por Europa Press este sábado, ha asegurado que existía la posibilidad de reconducir este conflicto mediante los acuerdos de Junts con el PSOE: "Desgraciadamente, el PSOE, con unos altísimos niveles de incumplimiento de lo pactado, ha impedido que se pudiera desplegar esta vía", ha lamentado.

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"La amnistía pacifica el terreno de juego y neutraliza los elementos de arbitrariedad, de represión, persecución, señalamiento, pero Cataluña es una nación y la normalidad llegará cuando los catalanes y las catalanas podamos decidir pacíficamente", ha defendido.

Sobre el posible regreso a Cataluña del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el diputado de Junts y exconseller Lluís Puig, ha dicho que serán ellos quienes decidan su retorno, y ha llamado a la prudencia: "Habrá amnistía cuando se produzca una interlocutoria de sobreseimiento".

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Acerca de la recepción que les hará el Parlament cuando vuelvan a la Cámara, ha afirmado que se trata de un "hecho histórico" y cree que el Parlament debe recibirlos con el máximo nivel de solemnidad y dignidad, y añade que hará todo lo posible por que sea una recepción con el máximo nivel de consenso por parte de la Mesa.

Preguntado por si se ve como posible líder de Junts en el caso de que Puigdemont deje de serlo, lo ha descartado, y ha explicado que su intención es acabar su trayectoria política cuando deje de ser presidente del Parlament.

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