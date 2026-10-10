La Comunidad de Madrid asegura que "la crispación y el sabotaje no resuelven un problema"

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Madrid, 10 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid condenó los hechos producidos este sábado en el Estadio de Vallecas que obligaron a suspender a los 24 minutos el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao asegurando que "la crispación y el sabotaje no resuelven ningún problema".

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado por el árbitro José María Sánchez Martínez, del comité murciano, debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño.

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"Desde la Comunidad de Madrid condenamos lo ocurrido hoy en Vallecas y hacemos un llamamiento a la unidad en torno a los valores del deporte. La crispación y el sabotaje no resuelven ningún problema. Ni el Rayo Vallecano ni el Athletic Club se merecían esta situación. Respeto", expresa en su comunicado el gobierno regional. EFE