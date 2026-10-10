El Rayo-Athletic se suspendió por recomendación de la Policía Nacional

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Madrid, 10 oct (EFE).- El acta del encuentro Rayo Vallecano-Athletic, que fue suspendido a los 24 minutos por el lanzamiento masivo de objetos, refleja que esa decisión se tomó debido a la recomendación de la Coordinadora de Seguridad de la Policía Nacional, que aseguró que no podían garantizarse las condiciones de seguridad necesarias.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño.

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En el acta, Sánchez Martínez detalla que el partido comenzó con el aviso de la Policía Nacional de que podría suceder el lanzamiento de objetos, algo que ocurrió por primera vez “desde diversos sectores", especificando que fueron aviones de papel y pelotas de plástico.

Tras la interrupción y diez minutos en los vestuarios, el árbitro indicó que se activó el Protocolo 2 por nuevos lanzamientos de objetos, ordenándose la retirada de los equipos durante otros diez minutos.

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"Estos objetos fueron lanzados por unos autores identificados como seguidores locales por su indumentaria y cánticos”, escribe el colegiado en el acta, en la que señala que tras la nueva reanudación, apenas dieciséis segundos después, "volvieron a producirse lanzamientos de menor cantidad, esta vez incluyendo también botellas de plástico, aunque ninguno de los objetos impactó sobre jugadores, árbitros u otras personas".

"La Coordinadora de Seguridad de la Policía Nacional comunicó que no podían garantizarse las condiciones de seguridad necesarias, por lo que se procedió a la suspensión definitiva del encuentro", explica. EFE

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