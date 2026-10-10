El Rayo-Athletic no se reanudará el domingo

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Madrid, 10 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, informó a su salida del Estadio de Vallecas de que el partido suspendido este sábado entre su equipo y el Athletic Club de Bilbao "no se jugará" este domingo.

El técnico vasco convocó a sus jugadores a un entrenamiento el domingo para empezar a preparar el próximo partido de liga frente al Getafe del 19 de octubre en el Coliseum.

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"El Rayo se entrena mañana. Mañana no se va a jugar", afirmó Beñat San José al salir del Estadio de Vallecas.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado a los 25 minutos por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento al terreno de juego de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico por parte de la afición del equipo madrileño. EFE

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