El Rayo-Athletic, interrumpido a los 25 minutos por el lanzamiento de avioncitos y objetos

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Madrid, 10 oct (EFE).- El árbitro José María Sánchez Martínez, del comité murciano, ordenó interrumpir el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao a los 25 minutos por el lanzamiento de avioncitos de papel y objetos al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño.

El partido se interrumpió por segunda vez, mandando en esta ocasión a los jugadores al túnel de vestuarios, tras un primer parón a los catorce minutos, que duró siete, hasta que pudieron retirarse todos los avioncitos de papel.

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El de este sábado es el primer encuentro de Liga del conjunto rayista en su estadio, después de disputar tres partidos como anfitrión en Butarque, en Leganés, debido a las condiciones de inseguridad que ofrecían las instalaciones y que llevaron a la suspensión temporal por parte de la Comunidad de Madrid, propietaria del campo. EFE