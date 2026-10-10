El rayismo, ante el "reflejo inevitable del hartazgo, la frustración y el enfado"

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Madrid, 10 oct (EFE).- La Plataforma ADRV, que engloba a la gran mayoría de peñas y aficionados del Rayo Vallecano, aseguró que lo ocurrido este sábado durante el partido frente al Athletic Club de Bilbao es el "reflejo inevitable del hartazgo, la frustración y el enfado de miles de abonados tras años de nefasta gestión" por parte de Raúl Martin Presa.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado a los 25 minutos por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento al terreno de juego de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico, de la afición del equipo madrileño.

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"La masa social ha llegado a una situación insostenible tras quince años de abandono de las instalaciones, una gestión caótica, la pérdida de identidad y el desprecio continuo trabajadores y aficionados, así como a la franja y a sus valores. Lo que ocurre hoy es la consecuencia de un incendio alimentado durante demasiado tiempo, sin que nadie tratase de apagarlo", informa en un comunicado la Plataforma ADRV.

"La protesta de hoy es legítima y democrática. Es necesaria y pacífica. Y es la consecuencia de tres décadas poniendo en riesgo la seguridad y salud de 15.000 personas cada quince días", apuntan los aficionados, que aseguran que la "gota que colmó el vaso llegó el 28 de julio, cuando el club perdió la concesión del Estadio de Vallecas y mandó a su afición a un exilio de dos meses a Butarque".

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"Es evidente que hace falta un cambio de rumbo. Vallecas lo necesita. El Rayo lo necesita. El desgaste, la precariedad y el malestar son incuestionables en el día a día de la afición, en el vestuario y en las oficinas, afectando de lleno a quienes sostienen el funcionamiento de la entidad", señalan.

"La gestión dictatorial y caciquil de Raúl Martín Presa amenaza con arrancar al Rayo del corazón de Vallekas. El Rayismo no lo va a permitir. Las instituciones, tampoco deberían hacerlo. Por la historia de nuestro club, sus trabajadores, estadio, plantilla y afición: ¡Presa vete ya!", concluyen. EFE

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