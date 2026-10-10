Casimiro: "Hemos jugado con mucha energía, y eso nos ha dado confianza y dinamismo"

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Lugo, 10 oct (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, destacó “la energía” con la que jugó su equipo ante el Básquet Girona, la cual le ha permitido jugar “con mucha confianza y mucho dinamismo” durante todo el encuentro.

“Hemos jugado con mucha energía. Iniciamos el partido teniendo problemas con los contraataques porque Girona tiene dos virtudes, que es que corre muy bien el campo y que va muy bien al rebote ofensivo. Al principio nos hicieron daño con eso, pero luego defendimos mucho mejor”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico ciudadrealeño dijo estar “orgulloso” del trabajo que realizaron sus jugadores: “Desde la defensa fuimos capaces de coger las primeras diferencias, y cuando este equipo empieza a defender, correr, compartir la bola y estar acertado desde la línea de tres, la presión ofensiva que ejercemos sobre el rival es muy grande”.

Asimismo, Casimiro valoró el trabajo de sus jugadores durante la segunda parte porque “se nos podía hacer un partido largo” por la “reacción” del Girona y hemos sido “constantes” para seguir “jugando muy bien”. EFE

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dmg/apa