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Un terremoto de 3,6 de magnitud hace temblar la Comarca de Pamplona

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Pamplona, 09 oct (EFE).- Un terremoto de 3,6 de magnitud, con el epicentro en Burlada, ha hecho temblar la Comarca de Pamplona en la mañana de este viernes.

Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo se ha registrado a tres kilómetros de profundidad a las 10:49 horas de este viernes y se ha sentido en Pamplona y su comarca.

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El terremoto, que ha podido percibir perfectamente la población como el ruido de una explosión, se ha dejado notar con intensidad en la capital navarra y en zonas próximas como Sarriguren ha llegado hasta Olaiz, un municipio situado 8 kilómetros al norte de Burlada.

Precisamente en Sarriguren se encontraba en ese momento la presidenta del Gobierno, María Chivite, quien acababa de llegar a la empresa Ingeteam y se encontraba saludando a los directivos de la misma cuando se ha sentido el temblor en la zona. Se ha podido escuchar un ruido fuerte que ha precedido a un temblor.

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La propia presidenta, sorprendida, ha sido quien ha comentado que podía tratarse de un terremoto.

De momento no constan daños materiales ni personales, entre las consecuencias de un seísmo del que rápidamente se ha comenzado a hablar en las redes sociales.

En ellas se pueden leer mensajes que van desde preguntar en grupos de WhatsApp si todo el mundo ha sentido el temblor, hasta comentar que el terremoto le había despertado, que ha temblado toda la casa o que le ha asustado. EFE

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