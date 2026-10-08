Más de cien personas logran parar el desahucio de una familia en San Blas (Madrid)

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Madrid, 8 oct (EFE).- Más de un centenar de activistas han logrado este jueves parar el desahucio de una familia compuesta por Tamara González, su marido y sus tres hijos menores de edad de un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en el madrileño distrito de San Blas-Canillejas.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 32, había ordenado el desahucio de esta familia, que vive desde hace doce años en un espacio comercial adaptado como vivienda, ubicado en la calle Lenceros, 14.

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La organización sindical ha negociado con la comisión judicial y ha conseguido un aplazamiento sin fecha.

La movilización ha tenido lugar un día después de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de su casa el pasado 23 de septiembre en Madrid, tras permanecer dos semanas hospitalizada. EFE

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