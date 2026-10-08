Los maquinistas convocan 6 días de huelga en Ouigo en los puentes de noviembre y diciembre

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Madrid, 8 oct (EFE).- El Sindicato de Maquinistas Semaf ha convocado seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre, en la compañía de alta velocidad Ouigo por "la vulneración reiterada de derechos laborales", ha informado el sindicato en un comunicado.

La convocatoria incluye paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, en torno al puente de Todos Los Santos; y paros parciales los días 6 y 9 de noviembre (puente de la Almudena en Madrid), y 4 y 8 de diciembre (puente de la Constitución).

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El sindicato denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos, factores que "precarizan gravemente" la labor de los maquinistas.EFE