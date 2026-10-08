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Feijóo acusa a Sánchez y el PSOE de intentar "manipular" con la vivienda tras la muerte de Maricarmen: "No va a colar"

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El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de pretender "manipular" a los españoles con la vivienda pero ha avisado que "no va a colar".

Así se ha pronunciado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos--, un día después del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada hace dos semanas de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro. Sin embargo, en su discurso no ha hecho ninguna mención especifica a Maricarmen.

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El presidente del PP ha cargado duramente contra la política de vivienda del Gobierno durante ocho años porque han visto "desahucios uno tras otro". "97 desahucios diarios, señor Sánchez. 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto", ha enfatizado.

Por eso, ha criticado que ahora el PSOE pretenda que su campaña electoral para las generales "gire sobre la vivienda" con el objetivo de "manipularlo todo" y "a todos". A su entender, el PP no puede permitir esa "manipulación emocional a los españoles" y tiene que evitar "caer en sus trampas". "Os digo, no va a colar", ha resaltado, para pedir a los suyos que la manera de "desmontar cada engaño" pasa por "decir la verdad".

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