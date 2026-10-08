España

Tarifa de la luz en España este 9 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
Guardar

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este viernes 9 de octubre.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 9 de octubre

Precio de media: 107.95 euros por megavatio hora

Precio más alto: 196.24 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este viernes 9 de octubre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 160.47 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 145.19 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 133.87 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 135.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 137.39 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 147.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 152.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 160.47 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 179.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 65.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 174.3 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 196.16 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 191.7 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 190.01 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El primer decreto está ya en vigor, mientras el que prorroga los alquileres automáticamente depende de una votación en la Diputación Permanente antes de las elecciones del 29 de noviembre

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

La mejor ensaladilla rusa de todas se hace en Málaga y lleva ventresca, piparras y un toque de mostaza

El restaurante Tragatá ha ganado este año en uno de los concursos con más solera de San Sebastián Gastronomika, que enfrentaba a las ocho ensaladillas ganadoras de los últimos años

La mejor ensaladilla rusa de todas se hace en Málaga y lleva ventresca, piparras y un toque de mostaza

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

La nueva norma refuerza la trazabilidad, endurece la documentación del transporte a granel y permitirá a las autoridades utilizar determinados documentos como criterio de análisis de riesgos

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

ECONOMÍA

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

El engaño de los anuncios inmobiliarios: empresas se hacen pasar por particulares para comprar y vender viviendas

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Así subirán las pensiones en enero de 2027

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo