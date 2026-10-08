Tarifa de la luz en España este 9 de octubre

La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este viernes 9 de octubre.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 9 de octubre

Precio de media: 107.95 euros por megavatio hora

Precio más alto: 196.24 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este viernes 9 de octubre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 160.47 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 145.19 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 133.87 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 135.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 137.39 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 147.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 152.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 160.47 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 179.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 65.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 174.3 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 196.16 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 191.7 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 190.01 euros por megavatio hora.