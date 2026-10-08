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El Supremo ratifica condena de casi 30 millones a un hermano de Julio Iglesias por fraude fiscal

17/10/2023 Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de octubre de 2023, en Madrid (España). El hermano de Julio Iglesias declara ante el juez por presuntamente defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001. POLITICA Antonio Gutiérrez - Europa Press
17/10/2023 Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de octubre de 2023, en Madrid (España). El hermano de Julio Iglesias declara ante el juez por presuntamente defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001. POLITICA Antonio Gutiérrez - Europa Press
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El Tribunal Supremo ha confirmado una condena a Carlos Iglesias de la Cueva, hermano del cantante Julio Iglesias, a seis meses de cárcel y a abonar cerca de 30 millones de euros por defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001.

Así consta en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que la Sala de lo Penal rechaza el recurso que presentó Iglesias contra su condena, impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid.

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Iglesias recurrió al entender vulnerados el derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad.

Pero para los magistrados, "la sentencia impugnada procede a valorar el conjunto de la prueba practicada y alcanza sobre su base las conclusiones que obtiene de ellas de una forma razonada y razonable".

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La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que Iglesias incluyó en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en Madrid alegando que tenía su residencia fiscal en Panamá.

Por ello, le impuso pagar una multa de la mitad de 19.624.655,16 euros e indemnizar al erario estatal con esos 19 millones, como autor de un delito contra la Hacienda Pública con la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

La Audiencia de Madrid consideró probado que Iglesias, como gerente de la sociedad Rolimpa Trading Corporation, no efectuó declaración o ingreso tributario por la venta en 2001 de tres solares por 46 millones que había adquirido en 1989 por 601.012 euros.

Durante el juicio, Iglesias se negó a declarar y a pactar una rebaja de pena con la Fiscalía de Madrid, que mantuvo la solicitud de condena a cuatro años de cárcel y multa de 98 millones. "No merezco el trato que he tenido", denunció en su turno a la última palabra.

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