El Barcelona, a seguir firme; el Madrid a evitar otro revés y Aguirre debut en el Valencia

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Redacción deportes, 8 oct (EFE).- Tras más de dos semanas de parón, LaLiga EA Sports reanuda la competición con el liderato del Barcelona, que recibe en su estadio al Getafe, que aspira a dar la sorpresa, como el Villarreal en el Santiago Bernabéu, donde le espera un Real Madrid que ansía volver a la senda del triunfo; igual que el Valencia, en el que se estrena en el banquillo el mexicano Javier Aguirre frente al Racing de Santander.

El Barcelona, liderado por el brasileño Raphinha, pichichi del campeonato, con doce tantos, llegó al parón como una apisonadora con pleno de siete victorias y 31 goles marcados, lo que supone una media de más de cuatro por partido. Con esas credenciales recibe en el Spotify Camp Nou al Getafe, que tomó aire en la última jornada superando al Málaga y que nunca ha ganado en el coliseo azulgrana en sus veintiuna visitas en Primera.

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Segundo de la clasificación con 16 puntos, a cinco del líder, está el Atlético de Madrid, que se llevó el derbi ante el Real Madrid la última jornada, algo que más que los tres puntos también supuso una buena dosis de moral que ahora quiere aprovechar frente al Alavés, al que visita en Mendizorroza consciente de que el equipo vitoriano está siendo una de las sensaciones de este primer tramo de campeonato a las órdenes precisamente de un técnico exrojiblanco, Quique Sánchez Flores.

También con 16 puntos está el Betis, que cuenta sus tres partidos como local de la temporada por victorias y que en esta ocasión recibe a Osasuna, que encadena cuatro jornadas sin ganar y sólo suma un punto de doce en este tramo.

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La derrota en el derbi relegó al Real Madrid de Jose Mourinho a la cuarta posición. La irregularidad está marcando su juego y es el principal aspecto a mejorar. Para ello el técnico portugués confía en la pegada del francés Kylian Mbappé, que ha firmado ocho de los veinte goles del equipo esta temporada, lo que supone un 40 %. El nuevo rival es el Villarreal, que tras su mal comienzo ha enlazado dos victorias consecutivas y espera dar la sorpresa en el Bernabéu.

Antes de esos partidos, la jornada se abrirá en La Rosaleda entre el colista, el Málaga, que es el único equipo que aún no ha ganado, y el Espanyol, que se encomienda a su delantero Roberto Fernández, que acaba de debutar con la selección española, para asaltar al conjunto andaluz.

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Otro de los focos de la jornada estará puesto en el Estadio de Vallecas, en el que jugará el Rayo un partido oficial por primera vez esta temporada tras el 'exilio' de tres jornadas en Butarque, en Leganés. El equipo franjirrojo espera brindar a su afición un triunfo ante el Athletic Club de Bilbao, en el que el técnico alemán Edin Terzić aún sigue implantando su estilo sin encontrar la regularidad deseada.

Por la zona baja, Elche y Valencia, en descenso, esperan huir de la quema. Para ello deben ganar sus respectivos partidos de esta jornada frente al Celta de Vigo, en el Martínez Valero en el caso de los ilicitanos, y en El Sardinero, contra el Racing de Santander, en el del cuadro valenciano, en el que debuta en el banquillo el mexicano Javier Aguirre, que tiene como desafío enderezar el rumbo de su equipo.

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En Anoeta la Real Sociedad confía en sumar tres puntos frente al Deportivo. Para ello Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes o Take Kubo, tres de sus mejores futbolistas, aspiran a estrenar su casillero goleador este curso ante el equipo gallego, que comenzó muy fuerte la temporada, pero que lleva tres partidos sin ganar y no podrá contar con su estrella, el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

La jornada se cierra en el Ciudad de Valencia con el duelo entre el Levante y el Sevilla. El conjunto granota, al filo del descenso, sólo ha logrado una victoria esta temporada mientras que el Sevilla, quinto, se está mostrando como un rival muy solido en defensa y capaz de rentabilizar muy bien los pocos goles (diez) anotados.

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· Programa jornada 8

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- Viernes 9 octubre

21:00. Málaga-Espanyol

- Sábado 10 octubre

14:00 Rayo Vallecano-Athletic Club de Bilbao

16:15 Alavés-Atlético de Madrid

18:30 Barcelona-Getafe

21:00 Real Madrid-Villarreal

- Domingo 11 octubre

14:00 Elche-Celta de Vigo

16:15 Real Sociedad-Deportivo

18:30 Real Betis-Osasuna

21:00 Real Racing Club-Valencia

- Lunes 12 octubre

21:00 Levante-Sevilla. EFE