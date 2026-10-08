El abulense David González ficha por el Euskaltel-Euskadi hasta 2028

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Bilbao, 8 oct (EFE).- El Euskaltel-Euskadi ha fichado hasta 2028 del abulense David González, que llega al conjunto vasco para "aportar experiencia y velocidad" después de ocho temporadas en el pelotón profesional, las dos últimas en el Pinarello Q36.5, confirmó este jueves el club vasco.

González, de 30 años, es un corredor "todoterreno" al que el conjunto naranja define como "un sólido rodador que supera con solvencia la media montaña y cuenta con una notable punta de velocidad en grupos reducidos", cualidades que ha podido demostrar en tres ediciones de La Vuelta y una del Giro de Italia.

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El ciclista de Fontiveros es la octava incorporación del Euskaltel-Euskadi para la próxima temporada, tras las de Mikel Landa, Julen Arriolabengoa, Marco Martín, Hodei Muñoz, Ander Okamika, Felipe Orts y Unai Ramos.

Además, continúan con contrato en vigor Jon Agirre, Yago Agirre, Xabier Berasategi, Samuel Fernández, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Gotzon Martín, Iker Mintegi, Gari Ugarte, Axel van der Tuuk y Danny van der Tuuk.

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"Para mí es algo increíble formar parte del Euskaltel-Euskadi. Es el equipo de mi infancia, el que veía por televisión en el Tour de Francia con grandes referentes, y es muy especial sumarme a esta familia", señaló González en declaraciones difundidas por el conjunto vasco.

El abulense se define como "un corredor rápido que, en buena forma, pasa bien la media montaña". "Espero disputar carreras con ese perfil exigente, donde las victorias se deciden en grupos selectos. Le debo esta oportunidad a Mikel Landa, que habló con Jorge Azanza, y a Jonathan Lastra, un gran amigo", desveló. EFE

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ibn/sf/cmm