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Armengol propondrá un minuto de silencio en el Congreso en memoria de Maricarmen

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La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, propondrá a sus señorías guardar un minuto de silencio en la Cámara Baja en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio se convirtió en en símbolo de la lucha por la vivienda digna.

Así lo planteará Armengol al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso --el órgano que sustituye al Pleno entre legislaturas-- que se reunirá el próximo viernes, 16 de octubre, para convalidar dos decretos ley aprobados en el último Consejo de Ministros.

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Además, en esa sesión de la Diputación, la presidenta también instará a los diputados a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, lo cual ha venido siendo habitual en casi todos los Plenos de esta legislatura ya concluida, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

MANIPULACIÓN

Está por ver, no obstante, si los diputados del PP y Vox secundarán esta petición de Armengol teniendo en cuenta que este jueves sus representantes en la Asamblea de Madrid rechazaron rendir homenaje a Maricarmen, desahuciada hace dos semanas de la vivienda en la que vivía de alquiler.

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A este respecto, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de pretender "manipular" a los españoles con la vivienda, sin mencionar en ningún momento a Maricarmen, pero ha avisado que "no va a colar".

Así lo ha hecho ante la Junta Directiva Nacional del PP, que se ha reunido para activar la maquinaria para las próximas elecciones generales. Antes de esta cita, en declaraciones a los periodistas, diversos cargos del PP han lamentado el fallecimiento de la octogenaria pero han pedido no "instrumentalizar" su muerte como "señuelo electoral" ante un Gobierno que "no movió un dedo por ella en vida".

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EuropaPress

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