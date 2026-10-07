Espana agencias

Un jurado declara culpable al acusado de violar y matar a su expareja en Calafell

Guardar

Tarragona, 7 oct (EFE).- Un jurado popular ha declarado culpable al hombre acusado de agredir sexualmente y matar a su expareja golpeándola con una piedra en la cabeza en abril de 2025 en Calafell (Tarragona).

Los miembros del jurado popular han afirmado en su veredicto, tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Tarragona, que el hombre obligó a la víctima mantener relaciones sexuales antes de matarla.

PUBLICIDAD

La Fiscalía pidió para el acusado 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, con los agravantes de parentesco y de desprecio de género.

La víctima y el acusado habían mantenido una relación sentimental durante unos cuatro años, a la que ella decidió poner fin. Días después, el 18 de abril de 2025, ambos quedaron en el domicilio que habían compartido en Calafell y, una vez en el interior, se inició una discusión.

PUBLICIDAD

El hombre “golpeó a la mujer y la agarró fuertemente mientras trataba de escapar”. La víctima cayó por las escaleras laterales que daban a un patio y, “una vez en el suelo, el acusado se colocó encima de ella, la sacudió varias veces y la golpeó con extrema violencia en el cráneo con una piedra”. Luego la arrastró hasta el aparcamiento y la volvió a golpear con la piedra causándole la muerte.

Ese mismo día, sobre las 18:30 horas, el hombre conducía por la AP-7 y se detuvo, a la altura de Constantí (Tarragona), al ver a una patrulla de Mossos d’Esquadra, a la que confesó el crimen. Fue detenido y entró en prisión preventiva.

La víctima tenía tres hijos de otras relaciones, dos de ellos mayores de edad. EFE

dpj/mg/jdm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 7 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 7 octubre

La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

La investigación de la Universidad de Valencia incorporó a 133 estudiantes en la elección del nombre científico de la especie: ‘Trebouxia tabarcae’

La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

Es un clásico de las cafeterías y cadenas estadounidenses, pero también una bebida caliente y reconfortante facilísima de preparar en casa

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

El precio de la luz en España para este 8 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio de la luz en España para este 8 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”