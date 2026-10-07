Un jurado declara culpable al acusado de violar y matar a su expareja en Calafell

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Tarragona, 7 oct (EFE).- Un jurado popular ha declarado culpable al hombre acusado de agredir sexualmente y matar a su expareja golpeándola con una piedra en la cabeza en abril de 2025 en Calafell (Tarragona).

Los miembros del jurado popular han afirmado en su veredicto, tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Tarragona, que el hombre obligó a la víctima mantener relaciones sexuales antes de matarla.

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La Fiscalía pidió para el acusado 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, con los agravantes de parentesco y de desprecio de género.

La víctima y el acusado habían mantenido una relación sentimental durante unos cuatro años, a la que ella decidió poner fin. Días después, el 18 de abril de 2025, ambos quedaron en el domicilio que habían compartido en Calafell y, una vez en el interior, se inició una discusión.

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El hombre “golpeó a la mujer y la agarró fuertemente mientras trataba de escapar”. La víctima cayó por las escaleras laterales que daban a un patio y, “una vez en el suelo, el acusado se colocó encima de ella, la sacudió varias veces y la golpeó con extrema violencia en el cráneo con una piedra”. Luego la arrastró hasta el aparcamiento y la volvió a golpear con la piedra causándole la muerte.

Ese mismo día, sobre las 18:30 horas, el hombre conducía por la AP-7 y se detuvo, a la altura de Constantí (Tarragona), al ver a una patrulla de Mossos d’Esquadra, a la que confesó el crimen. Fue detenido y entró en prisión preventiva.

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La víctima tenía tres hijos de otras relaciones, dos de ellos mayores de edad. EFE

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