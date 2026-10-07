La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

Isaac Garrido, César Bordenave, Patricia Moya y Salvador Chiva forman parte del equipo investigador de la Universidad de Valencia. (UV)

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Un equipo de la Universidad de Valencia (UV) ha descrito una nueva especie de microalga verde que vive en simbiosis con los líquenes: Trebouxia tabarcae. El hallazgo, publicado en la revista científica The Lichenologist, aporta información sobre la diversidad todavía desconocida de estos organismos y confirma que la especie tolera temperaturas relativamente elevadas. En el proyecto también han participado 133 estudiantes universitarios para conocer de primera mano “cómo se descubre, delimita, describe y nombra una nueva especie”, según ha destacado este miércoles la institución académica en un comunicado.

Aunque Trebouxia es un género de microalgas muy común en los líquenes, los científicos todavía conocen poco sobre sus distintas especies. Por ahora, solo se han identificado y nombrado oficialmente 34, pero los estudios genéticos indican que existen muchas más que aún no han sido descritas. La microalga que ahora ha descrito la UPV fue aislada a partir de un ejemplar de Xanthoria parietina, un liquen de color anaranjado, recogido en la isla de Tabarca, en Alicante.

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Imagen de una microalga. (Freepik)

Para establecer que se trataba de una especie nueva, el grupo investigador ha aplicado una metodología de taxonomía integradora. El estudio ha combinado el cultivo de la microalga en laboratorio, análisis de ADN y de relaciones evolutivas, observaciones mediante microscopía óptica, confocal y electrónica, además de pruebas fisiológicas. De esta forma, el conjunto de evidencias ha permitido diferenciar a Trebouxia tabarcae de otras especies ya conocidas.

La cepa tipo, es decir, el material biológico de referencia que define formalmente a la nueva especie, se conserva en la Colección de Algas Simbióticas de la Universidad de Valencia (ASUV). Este recurso científico es el único de España especializado en el cultivo y mantenimiento de microalgas simbióticas y figura entre los pocos existentes en el mundo con estas características. Su conservación permitirá que otros equipos puedan estudiar la especie en el futuro.

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En la finca ubicada en Malagón (Ciudad Real), perros, walabíes, terneros y corzos convivían con plantaciones de marihuana y cadáveres en avanzado estado de descomposición. (Vídeo: Policía Nacional).

Un paso clave para documentar la biodiversidad

Para la nueva especie, explica la UPV, se propusieron cinco posibles nombres en referencia a la isla donde se recolectó el ejemplar del que se aisló la cepa tipo, y tabarcae se impuso con el 37,6% de los 133 votos. La iniciativa también tuvo efectos en el aprendizaje: el 63% del estudiantado calificó con cuatro o cinco puntos sobre cinco la mejora en su comprensión del proceso de descripción de especies, mientras que el 80% afirmó haber conocido mejor las líneas de investigación de su profesorado.

“Todavía existen especies por describir en nuestro entorno próximo. Conocerlas, nombrarlas y caracterizarlas constituye un paso fundamental para comprender y documentar la biodiversidad”, ha destacado Patricia Moya, profesora e investigadora del Departamento de Botánica y Geología de la Universidad de Valencia, que ha liderado el estudio.

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En la investigación también han participado la catedrática Eva Barreno; Salvador Chiva y César Bordenave, investigadores del Instituto Universitario de Biotecnología y Biomedicina de la UV; e Isaac Garrido, profesor del Departamento de Botánica y Geología.