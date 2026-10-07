España

La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

La investigación de la Universidad de Valencia incorporó a 133 estudiantes en la elección del nombre científico de la especie: ‘Trebouxia tabarcae’

Isaac Garrido, César Bordenave, Patricia Moya y Salvador Chiva forman parte del equipo investigador de la Universidad de Valencia. (UV)
Isaac Garrido, César Bordenave, Patricia Moya y Salvador Chiva forman parte del equipo investigador de la Universidad de Valencia. (UV)
Guardar

Un equipo de la Universidad de Valencia (UV) ha descrito una nueva especie de microalga verde que vive en simbiosis con los líquenes: Trebouxia tabarcae. El hallazgo, publicado en la revista científica The Lichenologist, aporta información sobre la diversidad todavía desconocida de estos organismos y confirma que la especie tolera temperaturas relativamente elevadas. En el proyecto también han participado 133 estudiantes universitarios para conocer de primera mano “cómo se descubre, delimita, describe y nombra una nueva especie”, según ha destacado este miércoles la institución académica en un comunicado.

Aunque Trebouxia es un género de microalgas muy común en los líquenes, los científicos todavía conocen poco sobre sus distintas especies. Por ahora, solo se han identificado y nombrado oficialmente 34, pero los estudios genéticos indican que existen muchas más que aún no han sido descritas. La microalga que ahora ha descrito la UPV fue aislada a partir de un ejemplar de Xanthoria parietina, un liquen de color anaranjado, recogido en la isla de Tabarca, en Alicante.

PUBLICIDAD

Microalgas
Imagen de una microalga. (Freepik)

Para establecer que se trataba de una especie nueva, el grupo investigador ha aplicado una metodología de taxonomía integradora. El estudio ha combinado el cultivo de la microalga en laboratorio, análisis de ADN y de relaciones evolutivas, observaciones mediante microscopía óptica, confocal y electrónica, además de pruebas fisiológicas. De esta forma, el conjunto de evidencias ha permitido diferenciar a Trebouxia tabarcae de otras especies ya conocidas.

La cepa tipo, es decir, el material biológico de referencia que define formalmente a la nueva especie, se conserva en la Colección de Algas Simbióticas de la Universidad de Valencia (ASUV). Este recurso científico es el único de España especializado en el cultivo y mantenimiento de microalgas simbióticas y figura entre los pocos existentes en el mundo con estas características. Su conservación permitirá que otros equipos puedan estudiar la especie en el futuro.

PUBLICIDAD

En la finca ubicada en Malagón (Ciudad Real), perros, walabíes, terneros y corzos convivían con plantaciones de marihuana y cadáveres en avanzado estado de descomposición. (Vídeo: Policía Nacional).

Un paso clave para documentar la biodiversidad

Para la nueva especie, explica la UPV, se propusieron cinco posibles nombres en referencia a la isla donde se recolectó el ejemplar del que se aisló la cepa tipo, y tabarcae se impuso con el 37,6% de los 133 votos. La iniciativa también tuvo efectos en el aprendizaje: el 63% del estudiantado calificó con cuatro o cinco puntos sobre cinco la mejora en su comprensión del proceso de descripción de especies, mientras que el 80% afirmó haber conocido mejor las líneas de investigación de su profesorado.

“Todavía existen especies por describir en nuestro entorno próximo. Conocerlas, nombrarlas y caracterizarlas constituye un paso fundamental para comprender y documentar la biodiversidad”, ha destacado Patricia Moya, profesora e investigadora del Departamento de Botánica y Geología de la Universidad de Valencia, que ha liderado el estudio.

En la investigación también han participado la catedrática Eva Barreno; Salvador Chiva y César Bordenave, investigadores del Instituto Universitario de Biotecnología y Biomedicina de la UV; e Isaac Garrido, profesor del Departamento de Botánica y Geología.

Temas Relacionados

MedioambienteAlicanteValenciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

Es un clásico de las cafeterías y cadenas estadounidenses, pero también una bebida caliente y reconfortante facilísima de preparar en casa

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

El precio de la luz en España para este 8 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio de la luz en España para este 8 de octubre

Así funciona este parque solar en un embalse de los Alpes: los paneles flotan o descansan en el fondo según el nivel del agua

Según Romande Energie, la compañía que gestiona la instalación, el parque está formado por 35 plataformas flotantes, con un total de 2.240 metros cuadrados de paneles solares, tiene una potencia de 448 kilovatios y genera aproximadamente 636 megavatios hora al año

Así funciona este parque solar en un embalse de los Alpes: los paneles flotan o descansan en el fondo según el nivel del agua

El discreto plan de Felipe VI con amigos por Madrid antes de su viaje a Finlandia: cena en un restaurante vasco y look informal

El monarca disfrutó de uno de los restaurantes más conocidos del barrio de Palacio y frente al Teatro Real de Madrid

El discreto plan de Felipe VI con amigos por Madrid antes de su viaje a Finlandia: cena en un restaurante vasco y look informal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”