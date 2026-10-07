El discreto plan de Felipe VI con amigos por Madrid antes de su viaje a Finlandia: cena en un restaurante vasco y look informal

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La agenda de Felipe VI está habitualmente marcada por reuniones, actos institucionales y viajes oficiales, pero el monarca también encuentra de vez en cuando un hueco para disfrutar de planes mucho más cotidianos. Uno de esos momentos se produjo recientemente en Madrid, donde el rey salió a cenar con algunos de sus amigos más cercanos pocos días antes de poner rumbo a Finlandia junto a la reina Letizia.

Las imágenes, publicadas por la revista Semana en su número de este miércoles, permiten ver al jefe del Estado en una faceta poco habitual ante las cámaras. Sin protocolo, corbata ni actos oficiales de por medio, Felipe VI disfrutó de una velada privada en compañía de su círculo más próximo y escogió para la ocasión uno de los establecimientos con más historia de la capital.

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Portada de la revistas 'Semana' del 7 de octubre de 2026.

Una taberna con historia

El lugar escogido para la cena fue la Taberna del Alabardero, situada en pleno centro de Madrid, frente al Teatro Real y a escasos metros del Palacio Real. El establecimiento, inaugurado en 1974, es uno de los locales más conocidos del Grupo Lezama y está especializado en cocina tradicional española con una marcada inspiración vasca.

La relación de Felipe VI con este restaurante viene de lejos. Luis de Lezama, fundador de la taberna, contó en el pasado que el entonces príncipe Felipe acudía al establecimiento madrileño para celebrar algunos encuentros con amigos y primos. También frecuentó el restaurante de Washington durante su etapa como estudiante en Georgetown.

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La elección del local para esta última cena encaja así con un espacio que el monarca ya conoce y que, además, se encuentra muy cerca de algunos de los lugares más vinculados a su familia y a su actividad institucional.

Pintxos de la Taberna Alabardero, en Madrid (Grupo Lezema)

Además del monarca, la Taberna del Alabardero también cuenta con una larga lista de visitantes ilustres. Por sus mesas han pasado miembros de distintas casas reales, diplomáticos y personalidades de la cultura. Entre ellos figuran los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, que conocieron su propuesta gastronómica durante sus visitas a Madrid.

Un look mucho más relajado

Para esta salida, Felipe VI dejó a un lado la indumentaria habitual de los actos oficiales y apostó por un estilismo informal. El rey llevaba unos vaqueros en color azul marino, una camisa celeste y una americana de color beige.

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El conjunto, mucho más relajado que los trajes que suele vestir durante sus apariciones públicas, reforzaba precisamente ese carácter privado de la noche. De hecho, el hijo de la reina Sofía llevaba varios de los primeros botones abiertos, dejando entrever así su pecho. Las fotografías muestran además al monarca sonriente y tranquilo, disfrutando de una cena en la que el protocolo quedó completamente fuera de escena.

Los Reyes Felipe VI y Letizia junto al presidente de la República de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa Suzanne Innes-Stubb, en Helsinki (Finlandia). (Casa de S.M. el Rey).

La velada tuvo lugar justo antes de uno de los compromisos internacionales más importantes de la agenda de Felipe VI en estos días: el viaje de Estado a Finlandia que realiza junto a Letizia. El monarca aprovechó así las horas previas al desplazamiento para reunirse con amigos en un contexto completamente alejado de sus obligaciones como jefe del Estado. Este tipo de encuentros forman parte de una parcela de su vida que la Casa Real mantiene habitualmente al margen de la exposición pública.

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