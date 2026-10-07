El precio de la luz en España para este 8 de octubre

El precio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este jueves 8 de octubre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 106.9 euros por megavatio hora para este jueves, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que la tarifa máximo de la energía eléctrica será de 198.8 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio mínimo del servicio eléctrico en el país llegará a los 0.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 197.08 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 179.63 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 157.26 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 136.38 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 129.75 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 129.44 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 134.17 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 168.75 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.52 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 130.29 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.4 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.11 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.78 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.57 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 176.47 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 198.8 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 186.63 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 177.68 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.69 euros por megavatio hora.