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Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El primer avión de este tipo destinado a las Fuerzas Reales del Aire completó su vuelo inaugural, según informó Lockheed Martin

Un camión militar de color arena arrastra un remolque con un vehículo blindado sobre orugas en un entorno desértico
Un camión transporte de equipo pesado HET A1 traslada un vehículo blindado en un terreno desértico (Oshkosh Corporation )
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Marruecos avanza en la renovación de sus medios aéreos y terrestres militares con la incorporación futura de cazas F-16 Block 72 y un nuevo lote de tractores y remolques destinados al transporte de vehículos blindados. Los anuncios, difundidos por empresas estadounidenses vinculadas a los contratos, apuntan a ampliar la capacidad de despliegue de las unidades marroquíes.

El primer F-16 Block 72 destinado a las Fuerzas Reales del Aire completó su vuelo inaugural, según informó Lockheed Martin, el martes 6 de octubre. La aeronave continuará ahora con su programa de ensayos antes de ser entregada a Marruecos. La compañía indicó que incorpora aviónica renovada, sensores actualizados y mejoras en los sistemas de misión. También señaló que el modelo cuenta con cambios orientados a elevar la seguridad y la fiabilidad de la plataforma.

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Oshkosh Defense anunció un pedido de 50 tractores HET A1 y 50 remolques MN573, que permitirán trasladar carros de combate, vehículos de recuperación y sistemas de artillería autopropulsada. El contrato fue gestionado por Optimum Vehicle Logistics, distribuidor de vehículos y equipos logísticos estadounidenses para Marruecos. Las empresas no comunicaron el valor de la operación ni las fechas previstas para las entregas.

Un avión A330 MRTT suministra combustible a un caza F-16 mediante su brazo de reabastecimiento (Airbus)

El caza continúa el avance de EEUU en Marruecos

Marruecos ya cuenta con aviones F-16 y C-130 Hercules, además de radares y helicópteros Black Hawk. Lockheed Martin también participa en un proyecto industrial en territorio marroquí a través de Maintenance Aero Maroc, responsable de un centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en Benslimane. La instalación tendrá más de 8.000 metros cuadrados y, en una primera etapa, estará enfocada en trabajos de mantenimiento pesado y modernización de los C-130.

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El proyecto contempla una posible expansión hacia otras aeronaves, entre ellas el F-16. De esta forma, el caza, además de suponer un nuevo medio para el ejército marroquí, significa un paso más en la entrada de la industria estadounidense en el país vecino. Desde hace años, ambos países han mejorado sus relaciones hasta convertirse en socios fiables, lo que también tiene resultados a nivel industrial.

Un avión de combate gris con la matrícula 6728 en la cola despega sobre una pista con palmeras al fondo
Archivo. Dos cazas F-16

50 tractores HET A1 y 50 remolques especializados

Por otro lado, la otra compra corresponde a un conjunto de 100 unidades de transporte pesado. Estos sistemas están concebidos para mover vehículos de gran peso sin que deban recorrer largas distancias por sus propios medios. Esa capacidad reduce el desgaste mecánico de los blindados y facilita el traslado de unidades entre bases, zonas de entrenamiento y áreas de despliegue. Pat Williams, director de programas de Oshkosh Defense, señaló que el segundo encargo responde a la demanda de medios de movilidad preparados para misiones militares. El acuerdo incluye repuestos, asistencia técnica y capacitación para la operación de los equipos.

Los remolques MN573 proceden de una colaboración con Broshuis BV, fabricante neerlandés especializado en plataformas de carga. La empresa produce remolques multiextensibles, semirremolques de plataforma baja, modelos planos y equipos portacontenedores para aplicaciones civiles y militares. Con los nuevos cazas y los vehículos de transporte pesado, Marruecos amplía dos áreas diferentes de sus fuerzas armadas. Por un lado, la a disponibilidad de medios de combate aéreo y, por otro, la capacidad logística para desplazar sus plataformas terrestres de mayor tonelaje.

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