Así funciona este parque solar en un embalse de los Alpes: los paneles flotan o descansan en el fondo según el nivel del agua

El parque solar de Romande Energie, en el embalse de Lac des Toules, en Suiza (Wikimedia Commons)

Guardar

Durante varios meses al año, el nivel del agua en un embalse de los Alpes suizos desciende lo suficiente como para que 1.400 paneles solares flotantes queden apoyados sobre una plataforma construida en el fondo. Cuando el embalse vuelve a llenarse, la instalación recupera su posición habitual sobre la superficie.

El parque pertenece a Romande Energie y se encuentra en el municipio de Bourg-Saint-Pierre, en el cantón del Valais, a 1.810 metros de altitud. Comenzó a funcionar en diciembre de 2019 y combina la producción hidroeléctrica del embalse con la generación de energía fotovoltaica.

PUBLICIDAD

El Lac des Toules no es un lago natural, sino un embalse en el que ya hay una central hidroeléctrica. A lo largo del año, su nivel puede variar hasta 15 metros debido a la extracción de agua para la generación de electricidad. Esa oscilación obliga a la instalación solar a funcionar en dos condiciones distintas: flotando cuando el volumen del agua es suficiente y apoyada cuando el embalse se vacía.

Según informó la empresa en un comunicado, la planta permanece en seco alrededor de seis meses al año. Para evitar que los paneles queden apoyados directamente sobre el lecho irregular del embalse, se construyó una plataforma que alcanza casi siete metros de altura en algunos tramos.

PUBLICIDAD

La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía.

Un sistema de anclajes permite que la estructura suba y baje con el nivel del agua

El parque está formado por 35 plataformas flotantes, que en conjunto suman 2.240 metros cuadrados de paneles solares. La estructura combina aluminio y polietileno, y está sujeta con 32 anclajes instalados en el terreno alrededor del embalse. Son precisamente estos anclajes los que permiten que el conjunto descienda con el nivel del agua. La instalación toma en cuenta las condiciones meteorológicas: está expuesta a nevadas, heladas, vientos de hasta 120 kilómetros por hora y temperaturas que oscilan entre los 25 grados bajo cero y los 30 grados.

Los módulos instalados son bifaciales, es decir, captan radiación solar por ambas caras, incluyendo la que refleja el agua y la nieve acumulada. La planta tiene una potencia de 448 kilovatios y genera aproximadamente 636 megavatios hora al año, una cifra equivalente a unos 1.420 kilovatios hora por cada kilovatio instalado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos de la propia compañía, el rendimiento de la planta es cerca de un 30% superior al de una instalación fotovoltaica en terreno llano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción fue un 30% superior a la de una instalación en terreno llano

De acuerdo con los datos de la propia compañía, el rendimiento de la planta es cerca de un 30% superior al de una instalación fotovoltaica en terreno llano. La compañía atribuye esta diferencia a la mayor radiación solar propia de la altitud, a las bajas temperaturas, que mejoran el rendimiento de los paneles, y al reflejo producido por la nieve.

Las estimaciones previas al proyecto preveían un incremento de hasta el 50%, cifra que finalmente no se alcanzó. La empresa explicó que las sombras de las montañas y de los propios paneles reducen hasta una hora diaria de exposición solar, a lo que se suma la exigencia de concentrar el 40% de la producción anual en los meses de invierno.

PUBLICIDAD

La acumulación de nieve también afecta al funcionamiento del parque, que permaneció detenido algunos días y sufrió la rotura de una decena de paneles. Tras realizar pruebas con distintas posiciones, los técnicos determinaron que una inclinación de 30 grados ofrece el mejor equilibrio entre la producción eléctrica y el desprendimiento natural de la nieve.

La compañía plantea ahora ampliar la instalación hasta cubrir más de un tercio del embalse, con el objetivo de superar los 22 millones de kilovatios hora de producción anual, una cantidad equivalente al consumo de más de 6.200 hogares. Los vecinos de Bourg-Saint-Pierre aprobaron la ampliación por unanimidad en junio de 2023, aunque el proyecto todavía depende de la autorización de la Oficina Federal de Energía de Suiza.

PUBLICIDAD