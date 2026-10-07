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Pepa Plana y Gardi Hutter participarán en el XIII Festival Internacional de Payasas 2026

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Barcelona, 7 oct (EFE).- La payasa catalana Pepa Plana y la suiza Gardi Hutter serán dos de las protagonistas del XIII Festival Internacional de Payasas, que se celebrará entre el 19 y el 25 de octubre, con programación abierta al público del 22 al 25 en Sant Esteve y Santa Maria de Palautordera, según ha informado Circ Cric.

Con una programación que reivindica el "talento de las mujeres en el mundo de la comicidad" y busca el encuentro entre referentes internacionales y nuevas generaciones de artistas, el festival incluye tres estrenos: 'Yo no he dicho eso', de Lashulaiba & CO; 'Tal vez', de la Cia. ARTrópodo, y 'V/Bellesa', de Clara del Ruste.

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Otros nombres destacados de esta edición, con dirección artística de Montserrat Trias y un cartel ilustrado por Montserrat Tobella, serán los de Arletti, Iman Lizarazu y Alba Sarraute.

Está previsto que Pepa Plana presente el día 22 en el Teatre Pare Casals 'A cada pas', un espectáculo que imagina a la Winnie, protagonista de 'Oh, los días felices', de Samuel Beckett, liberada de su montículo de arena y dispuesta a redescubrir el mundo.

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El día 23 ocupará el mismo escenario la payasa Gardi Hutter con su 'gardiZERO', una propuesta que prescinde de "los grandes artificios escénicos para explorar, a través del cuerpo y el humor, el nacimiento y la transformación".

Además, se estrenará en España 'Blanc sur Blanc', de la veterana vasco-francesa Iman Lizarazu, establecida en Estados Unidos.

En cuanto a los estrenos propios del festival, los organizadores han informado de que Lashulaiba & CO presentará 'Yo no he dicho eso', una combinación de títeres, ventriloquía, danza, circo y humor, mientras que la Cia. ARTrópodo, con Marina Benites, dará a conocer 'Tal Vez', que incluye acrobacias, equilibrios, malabares y contorsión.

Por su parte, 'V/Bellesa', de Clara del Ruste, dirigida por Merche Ochoa, aborda los cánones de belleza y el hecho de hacerse mayor.

Una de las citas colectivas del festival será el 'Cabaret Marta Carbayo', creado expresamente para esos días, con artistas como Gardi Hutter, Arletti, Camille Decourtye, Ondine, Noëmi Bouissou, Petita Lu y la Srta. Titat.

Además, el 'Cabaret Golfo Les Pedettes' ofrecerá una sesión de "humor irreverente" dirigido al público adulto.

La programación también la conforman 'Secrets', de Anna Confetti; 'La Vieja Porota', de la chilena Carla Gajardo, y 'Llegar a una fiesta', de la argentina Marina Barbera.

Las plazas y calles de las localidades en las que se celebra el festival acogerán propuestas como el 'Cabaret Pagès', de Esperanceta de Gassia; 'Bugiganga', de la compañía portuguesa A Nariguda, y 'La Panne', de la francesa Les P’tits Bras.

Las nuevas generaciones de payasas estarán presentes con Las Bravas y Mortxella, entre otras.

Para compartir en familia serán los espectáculos 'La Fillaharmònica', de la Cia. Clarícia; 'Lua', de Alba Sarraute, y habrá talleres de costura y peluquería creativa.

Antes de la clausura con Escandalera, habrá un pasacalle sobre ruedas, 'Un tren cargado de payasas', que recorrerá Sant Esteve y Santa Maria de Palautordera. EFE

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