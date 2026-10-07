Mario Vaquerizo, maestro de ceremonias de 'Cabaret': ¡Me lo estoy pasando bomba!

Madrid, 7 oct (EFE).- Botas altas, medias de rejilla y liguero, un eslip negro, camisa y chaleco blancos y una chaqueta de chaqué con una manga sí y otra no, así es como Mario Vaquerizo recibe en el cabaret berlinés de moda, el Kit Kat Club, el atuendo más recatado con el que protagoniza 'Cabaret' en su segunda temporada.
Vaquerizo es Emmcee con peluca de pelo corto y rubio platino, el Maestro de Ceremonias en el que se ha reencarnado en un espectáculo que no le es ajeno, ya que, según ha dicho a EFE durante la presentación, es una banda sonora que forma parte de su vida.
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Asegura que en un primer momento dio un no rotundo al proyecto por pudor. "No me veía con 52 años convertido en actor musical, aunque el teatro no me es ajeno ni el escenario tampoco", ha afirmado el vocalista de Las Nancys Rubias, que reconoce que no sabía si iba a ser capaz integrar una coreografía con interpretación y además con acento alemán.
"Pero me lo estoy pasando bomba", ha manifestado, al recordar que fue un consejo de "la gran Concha Velasco" lo que le ha hecho dar el paso.
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"Hace tiempo me dijo, Mario tienes muchas capacidades que tú no sabes, lo único que tienes que hacer es trabajar, aprenderte todo de memoria y después interiorizarlo. Es el mejor consejo que me han dado", ha indicado después de tres meses sometiéndose a una férrea disciplina para sacar el personaje adelante.
"Estoy cada día más suelto, me siento orgulloso porque creo que estoy haciendo un trabajo digno, que es lo que trato de hacer siempre en mi vida; gustará más o menos, pero no podrán decir que no lo he trabajado", ha añadido sobre el personaje con el que se estrena el 14 de octubre en el Espacio Delicias de Madrid, junto a actores como Laia Prats, José Pastor, Marta Arteta, Ricky Merino, Tony River y Patricia Clark y equipo creativo.
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El cantante ha apuntado que se ha reconciliado consigo mismo y ha descubierto que es "una persona bastante valiente". "Soy más serio de lo que yo me creo, pero también muy poliédrico".
Emmcee es un personaje "muy icónico, me van a comparar con otras personas que lo han interpretado, pero no le tengo que demostrar nada a nadie, habrá gente que lo haga mejor que yo, que mezclo todo la risa, el cachondeo y también soy muy germánico", ha remarcado Vaquerizo.
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Ha reconocido que el personaje le aporta mucho y él su propia experiencia. "Aporto la esencia de lo que es él en sí, un tipo maduro, que se va a una ciudad a buscarse la vida, donde fue aceptado, a pesar de ser diferente".
Un cabaret que le representa, donde entran todos los amigos de Emmcee, "donde nadie te cuestiona y puedes ser tu mismo; donde no se condena al diferente" -añade-, una historia que pasó en el 1929 y que se repite. "¿No hemos avanzado?", se pregunta.
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Su casa es ese reducto de acogida. "Yo la llamo mi arca de Noé, mis amigos son especies a proteger", un lugar de libertad y de diversión como el Kit Kat Club "donde cada uno puede ser dueño de su vida", concluye. EFE
(foto) (vídeo)
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