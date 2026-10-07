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Maquinistas niegan un conflicto laboral en Cataluña y denuncian falta de previsión

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El principal sindicato de maquinistas, SEMAF, ha negado este miércoles que la suspensión de circulaciones responda a un conflicto laboral y ha denunciado "la alarmante falta de previsión" de Renfe y Adif en la gestión de los problemas derivados de las fuertes lluvias en Cataluña.

En un comunicado, el sindicato ha indicado que la negativa de maquinistas a conducir a primera hora de la mañana y la suspensión del servicio -ahora ya se va recuperando- "en ningún momento se ha debido a un conflicto laboral", sino que responde a las garantías de seguridad.

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"Todas las comunicaciones mantenidas con la empresa se han ceñido al ámbito más estricto del cumplimiento de la seguridad ferroviaria y al deber de proteger vidas. Cualquier afirmación en sentido contrario es una interpretación torticera e interesada", ha señalado SEMAF.

El sindicato ha afirmado que cualquier afirmación aludiendo a un conflicto laboral es para "desviar el foco de atención sobre la negligencia continuada de los responsables de Renfe en Cataluña a la hora de aplicar los propios procedimientos de seguridad que la empresa tiene establecidos".

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Según SEMAF, tanto Renfe como Adif han demostrado "una alarmante falta de previsión al no articular la detención del servicio ferroviario con la suficiente antelación".

SEMAF ha asegurado que, desde el inicio del temporal el pasado fin de semana, han existido "numerosas comunicaciones por parte de los representantes de los trabajadores en los diferentes niveles de la empresa y de Adif para advertir del peligro inminente".

Esta mañana, a las 07:00 horas, Renfe ha hecho llegar al sindicato el primer informe que acreditaba la comprobación operativa de las vías con los requisitos que exigía SEMAF.

Los protocolos establecen que se deben hacer "marchas en blanco" (trenes sin pasajeros) y remitir posteriormente los informes a la representación legal de los trabajadores, antes de retomar circulaciones.

Ya el pasado 3 de octubre, ante la alerta roja meteorológica, SEMAF exigió mediante una primera carta la activación de los protocolos de emergencia y la paralización del servicio, ha informado el sindicato.

Según el sindicato, una detención anticipada de los trenes era una medida "estrictamente necesaria para salvaguardar la seguridad" y habría permitido a las administraciones "organizar medios de transporte alternativos e informar con tiempo suficiente a los usuarios, evitando situaciones de caos y riesgo innecesario".

La noche pasada, Rodalies suspendió a las 21:20 horas la circulación de la R2Sud durante 1 hora, pero luego se restableció "sin hacer las comprobaciones necesarias", según SEMAF.

A las 22:25 horas un árbol cayó sobre un tren de Media Distancia en las inmediaciones de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El impacto produjo la detención del convoy y un pequeño incendio, forzando la evacuación de los pasajeros en plena vía, sin registrar heridos. EFE

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