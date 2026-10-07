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La Fiscalía pide a la Audiencia Provincial de Madrid que absuelva a Begoña Gómez

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Madrid, 7 oct (EFE).- La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que absuelva a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, de los delitos de malversación y tráfico de influencias por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular, en una fecha aún por determinar.

El fiscal ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que mantiene la misma postura que ha defendido desde que se inició el procedimiento: "Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal" y, por tanto, "sin delito no hay autor", de modo que procede la absolución.

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La misma petición que formula asimismo para la segunda encausada, Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, acusada también de malversación.

Hace unas semanas, el juez Juan Carlos Peinado, a las puertas de su jubilación, envió a juicio a ambas tras una polémica investigación que arrancó en abril de 2024 con una denuncia de la organización Manos Limpias por unos hechos que giran, entre otros asuntos, en torno a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y en el trabajo que desempeña para ella su asesora, pagada con fondos públicos. EFE

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