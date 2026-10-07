La Fiscalía pide a la Audiencia de Madrid que absuelva a Begoña Gómez

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Madrid, 7 oct (EFE).- La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que absuelva a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, de los delitos de malversación y tráfico de influencias por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular, en una fecha aún por determinar.

El fiscal ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales, en el que mantiene la misma postura que ha defendido desde que se inició el procedimiento: los hechos no son constitutivos de delito y, por tanto, procede la absolución, informan a EFE fuentes jurídicas. EFE

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