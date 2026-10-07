La Delegación del Gobierno se opone a disolver la acampada de Sol por motivos de seguridad

Madrid, 7 oct (EFE).- La Delegación del Gobierno se ha opuesto a la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada en la Puerta del Sol, al considerar que ordenar su levantamiento puede acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana. EFE

Últimas Noticias

Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años Esta decisión llega tras varios incidentes: las manifestaciones han dejado ya a 217 estudiantes heridos, entre ellos un adolescente de 15 años que perdió los dientes al ser disparado en la cara y a corta distancia con un bote de gas lacrimógeno

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal” El escrito sostiene que “sin delito no hay autor” y rebate la tesis de que la mujer del presidente utilizara su posición para impulsar su trayectoria profesional en la Universidad Complutense

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: será antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto La presidenta de la Comunidad de Madrid sacará su primera obra autobiográfica publicada por la editorial Planeta el próximo mes de diciembre