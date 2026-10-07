Junqueras (ERC) saluda el regreso de Puigdemont para restaurar donde "ha imperado la injusticia"

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha saludado este miércoles el regreso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, tras el aval del Tribunal Constitucional a aplicar la Ley de Amnistía, porque cree que se restaura la justicia donde "ha imperado la injusticia".

En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, también ha criticado que se le inhabilitaran como profesor de universidad "con el argumento peregrino de que soy un peligro a la hora de contagiar un espíritu de rebeldía entre los estudiantes universitarios".

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Preguntado por la posibilidad de que la Diputación Permanente pueda avalar los dos decretos en vivienda tumbados por el Congreso, ha expresado que no le "parece mal" y que cualquier intento de ayudar es bueno ante una situación que ha calificado de dramática y urgente.

Ha sostenido que ERC votó a favor de los decretos, aunque estaban convencidos que eran "insuficientes", y ha recetado construir, rehabilitar y mejorar el transporte público para solucionar el problema de la vivienda.

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ALIANÇA CATALANA

Respecto a la encuesta de La Vanguardia del pasado domingo que estimaba que AC sería la segunda fuerza política en unas eventuales elecciones catalanas (y ERC, tercera), el republicano ha expresado que la encuesta es "francamente muy mejorable".

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"No hay ningún tipo de correspondencia entre la intención de voto que la misma encuesta dice y el reparto de escaños que da, pero ni por casualidad, y por lo tanto esperemos que en próximas ocasiones se ajuste un poco más el reparto a la intención de voto declarada por los votantes", ha valorado.

RODALIES

Sobre el paro en el servicio de Rodalies de este miércoles por la mañana, ha criticado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, esté "tan desaparecido" a la hora de dar explicaciones como el propio servicio de trenes.

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"Tenemos un ministro que está retuiteando su entrevista de ayer en lugar de estar dando explicaciones de por qué todos los trenes de Cataluña han quedado parados hoy", ha lamentado.