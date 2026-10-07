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Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid sacará su primera obra autobiográfica publicada por la editorial Planeta el próximo mes de diciembre

La portada del libro biográfico de Isabel Díaz Ayuso (MONTAJE INFOBAE).
La portada del libro biográfico de Isabel Díaz Ayuso (MONTAJE INFOBAE).
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Isabel Díaz Ayuso se estrenará como autora el próximo 2 de diciembre con Íntimo, un libro publicado por Planeta en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid repasará algunos de los episodios que han marcado su vida. La obra combinará recuerdos personales, experiencias profesionales y momentos de su trayectoria política para explicar cómo se han construido las ideas y convicciones que defiende actualmente.

El relato comenzará mucho antes de su llegada a las instituciones. Ayuso regresará a los lugares en los que pasó su infancia, especialmente Chamberí y Sotillo de la Adrada, y recorrerá después sus años de juventud y formación hasta llegar a su actual etapa al frente del Gobierno madrileño. El volumen estará acompañado de fotografías que ayudarán a reconstruir ese recorrido vital.

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De sus recuerdos de infancia a la política

Según informa la agencia EFE, uno de los objetivos de Íntimo será conectar las diferentes etapas de la vida de Ayuso con su manera de entender la política. Sus estudios, sus primeros pasos profesionales y su posterior incorporación a la actividad política tendrán espacio en unas páginas en las que la presidenta pretende mostrar las experiencias que, según explica, terminaron influyendo en su pensamiento.

También repasará algunos de los episodios más conocidos de su carrera pública. Entre ellos estará la campaña electoral que popularizó el lema “Comunismo o libertad”, además de sus posiciones frente al nacionalismo y la gestión desarrollada durante la pandemia de COVID-19.

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La política madrileña abordará así decisiones y momentos que han marcado su trayectoria institucional, pero desde una perspectiva vinculada a las experiencias personales que, de acuerdo con la presentación del libro, contribuyeron a definir sus principios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que el presidente del Gobierno "no puede más" y que ha convertido la política en un "negocio" y una "farsa".

Una mirada atrás durante el verano

La escritura de Íntimo ha coincidido con un periodo en el que Ayuso asegura haber revisado su propia historia. Durante los meses de julio y agosto, la presidenta hizo un repaso de diferentes etapas de su vida, un proceso que relaciona con la mudanza realizada este verano y con el regreso a algunos lugares especialmente importantes para ella.

Entre ellos menciona el barrio de su abuela y la sierra oeste madrileña, un territorio al que se refiere como “mi valle y el monte de mi pueblo”, indica EFE. La vuelta a estos escenarios habría servido para recuperar recuerdos que posteriormente trasladó al papel.

“En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo”, explica Ayuso en el avance difundido por Planeta. La presidenta añade que tanto la mudanza como el regreso a esos lugares le ayudaron en el proceso de escritura. Su reflexión adquiere además un componente especialmente simbólico al recordar que algunos de esos paisajes se vieron afectados por los incendios forestales durante el verano.

Don Felipe VI y doña Letizia, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2i), y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez (i), durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste. (A. Pérez Meca / Europa Press).
Don Felipe VI y doña Letizia, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2i), y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez (i), durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste. (A. Pérez Meca / Europa Press).

Los episodios más personales

El libro no se limitará a la trayectoria pública de la presidenta. Entre los contenidos anunciados por la editorial aparece uno de los capítulos más delicados de su vida: el aborto que sufrió. Además, Ayuso también hará referencia a personas que han tenido un papel relevante en su recorrido personal y político. La editorial no ha detallado por ahora quiénes serán esos protagonistas ni qué episodios concretos compartirá sobre ellos, por lo que este será uno de los aspectos que los lectores descubrirán cuando el libro llegue a las librerías.

Sus viajes y algunas de sus aficiones también tendrán su espacio. La música, el deporte y la gastronomía aparecen entre los intereses que Ayuso incorporará a este retrato personal, alejándose por momentos de su faceta institucional.

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