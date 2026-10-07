IU abre la puerta a que Podemos se integre en la candidatura del Frente Amplio

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Madrid, 7 oct (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, abre la puerta a que Podemos pueda incorporarse a la candidatura del Frente Amplio al defender que en esta candidatura que sustituye a Sumar para las elecciones del 29N "tiene cabida toda la izquierda transformadora", esté organizada o no.

Maíllo defiende esta idea en el borrador del informe político que presentará esta tarde en la reunión de la Coordinadora Federal, y lo hace en un momento en el que Podemos ha ofrecido primarias abiertas a toda la izquierda alternativa al PSOE, lo que ya ha rechazado Frente Amplio, que sigue sin elegir a su cabeza de lista.

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El líder de IU insiste en que en la candidatura del Frente Amplio tienen cabida también los que "a título individual" quieran transformar España "en favor de la clase trabajadora".

Explica en su informe que llevan meses trabajando en esta candidatura, "con fraternidad y generosidad" entre las organizaciones incluidas en ella, "y así va a seguir siendo con todo aquel que quiera una amplia alianza de la izquierda transformadora".

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Izquierda Unida -añade Maíllo- va a plantear sus propuestas "sin complejos ni límites" tanto en el programa, como en las candidaturas y cabezas de lista.

Mientras tanto, el partido de Ione Belarra apuesta por celebrar primarias abiertas (14 y 15 de octubre) y se lo van a proponer al Frente Amplio con el convencimiento de que es un sistema con el que siempre se acierta y que garantiza que "los mejores" den "la batalla contra el fascismo". EFE

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