El festival literario Getafe Negro celebra este año su primer Congreso de Novela Policíaca

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Madrid, 7 oct (EFE).- La localidad madrileña de Getafe albergará a mediados de octubre su primer Congreso de Novela Policíaca, una de las principales novedades de la XIX edición del Festival Getafe Negro, que del 14 al 25 de octubre desplegará más de 60 actividades y reunirá a más de un centenar de autores de Europa, América y Asia.

Organizado en colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), este primer congreso tendrá lugar los próximos días 15, 16 y 17 en el Espacio Mercado, que se convertirá en un foro de encuentro entre investigación universitaria y creación literaria en torno a la novela negra, el 'thriller' y sus derivas contemporáneas.

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Bajo el título de 'Stephen King y las mutaciones del noir', el congreso abordará cuestiones como la violencia, la memoria y el conflicto social; el rural noir (cine negro); las identidades y los márgenes; las mujeres y la violencia en el noir contemporáneo; y los espacios del crimen entre campo, ciudad y sociedad.

Tendrá además su continuación natural en otras actividades como la proyección de 'El resplandor', de Stanley Kubrick, para alumnos de Bachillerato o una mesa redonda de expertos que relacionará a Stephen King con la cultura pop, el centenario de Marilyn Monroe y el décimo aniversario de la muerte de David Bowie.

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"A las puertas del que será un sonado XX aniversario en 2027, demostramos que Getafe Negro es un festival cargado de futuro, ya veterano pero intrépido, más joven que nunca de espíritu", ha señalado su directora, Maica Rivera, en la presentación, donde ha detallado las principales novedades.

Más allá de este primer congreso, el festival de Getafe Negro volverá a reunir a más de un centenar de autores nacionales e internacionales como Catriona Ward, Thomas Olde Heuvelt, Mai Jia, Barbara Baraldi y Shamini Flint, Eduardo Mendoza, Manel Loureiro, Martín Caparrós, Alicia Giménez Bartlett, Paloma Sánchez-Garnica, Alba Quintas o Carmen Mola. EFE

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