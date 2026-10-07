Espana agencias

'Club Kid' abrirá el 15 º Evolution Mallorca Film Festival y 'The end of it' lo cerrará

Guardar

Palma, 7 oct (EFE).- El debut en el largometraje del cineasta Jordan Firstman, 'Club Kid', será la película inaugural del XV Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) que tendrá lugar del 28 de octubre al 4 de noviembre, y 'The end of it', de la española María Martínez Bayona será la de clausura.

El festival comenzará con el esperado debut como largometraje del director Jordan Firstman, una comedia dramática 'queer' que fue la revelación del Festival de Cannes 2026, ha informado el EMIFF en un comunicado.

PUBLICIDAD

Tras su estreno mundial en Cannes y su paso por Toronto, Nueva York y San Sebastián, la película 'Club Kid' se proyectará en Mallorca.

La cinta sigue a un promotor de clubes de Nueva York cuya vida de excesos se ve alterada por la llegada inesperada del hijo de 10 años que nunca supo que tenía. Protagonizada por Jordan Firstman, Cara Delevingne, Diego Calva, Kirby Howell-Baptiste y Reggie Absolom, la película ya ha sido definida por 'Screen Daily' como "el gran éxito indie revelación del año".

PUBLICIDAD

La directora del EMIFF, Sandra Lipski, considera que Arrancar el festival con esta película "refuerza el compromiso de Evolution con el cine independiente y con el apoyo a voces diversas".

"Además lo tiene todo: es divertidísima, tierna, salvaje y sincera”, ha destacado Lipski.

La película de clausura será 'The end of it', debut en el largometraje de María Martínez Bayona que se estrenó en la sección Premiere del Festival de Cannes.

'Screen Daily' la ha descrito como “un impactante retrato de la mortalidad ambientado en el futuro”. Protagonizada por la actriz, directora y productora británica de cine y televisión Rebecca Hall, la cinta ofrece una mirada compleja y sugerente sobre el envejecimiento, el privilegio, la creatividad y los vínculos humanos en un drama elegante e intelectualmente estimulante.

Presentada por el diseñador de vestuario mallorquín Pau Aulí, 'The end of it' traerá un momento especial para el festival, porque Aulí recibirá el Evolution New Talent Award durante la gala de clausura, premio que reconoce el talento cinematográfico.

El diseñador de vestuario y diseñador de producción de Mallorca ha recibido tres nominaciones a los Premios Gaudí al mejor diseño de vestuario por 'El vientre del mar', 'La abadesa' y 'Polvo serán', y una nominación a los Premios Max por 'Mujercitas'. En 2025, fue seleccionado para Berlinale Talents y es miembro de la European Film Academy.

El EMIFF ha anunciado también que su competición internacional de cortometrajes incluirá el debut como directora de la oscarizada actriz Renée Zellweger, con el cortometraje de animación 'They', una historia con un mensaje sobre ser uno mismo; así como el corto de Michael Keaton 'Sweetwater', un relato familiar de aire futurista.

El festival también ha informado este miércoles de que el ciclo 'Cine con coche', el autocine promovido por Port Adriano, tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre con temática musical. Se proyectarán 'La La Land', 'Moulin Rouge!', 'Happy Feet' y 'A Star Is Born'.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 7 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 7 octubre

La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

La investigación de la Universidad de Valencia incorporó a 133 estudiantes en la elección del nombre científico de la especie: ‘Trebouxia tabarcae’

La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

Es un clásico de las cafeterías y cadenas estadounidenses, pero también una bebida caliente y reconfortante facilísima de preparar en casa

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

El precio de la luz en España para este 8 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio de la luz en España para este 8 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”