'Club Kid' abrirá el 15 º Evolution Mallorca Film Festival y 'The end of it' lo cerrará

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Palma, 7 oct (EFE).- El debut en el largometraje del cineasta Jordan Firstman, 'Club Kid', será la película inaugural del XV Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) que tendrá lugar del 28 de octubre al 4 de noviembre, y 'The end of it', de la española María Martínez Bayona será la de clausura.

El festival comenzará con el esperado debut como largometraje del director Jordan Firstman, una comedia dramática 'queer' que fue la revelación del Festival de Cannes 2026, ha informado el EMIFF en un comunicado.

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Tras su estreno mundial en Cannes y su paso por Toronto, Nueva York y San Sebastián, la película 'Club Kid' se proyectará en Mallorca.

La cinta sigue a un promotor de clubes de Nueva York cuya vida de excesos se ve alterada por la llegada inesperada del hijo de 10 años que nunca supo que tenía. Protagonizada por Jordan Firstman, Cara Delevingne, Diego Calva, Kirby Howell-Baptiste y Reggie Absolom, la película ya ha sido definida por 'Screen Daily' como "el gran éxito indie revelación del año".

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La directora del EMIFF, Sandra Lipski, considera que Arrancar el festival con esta película "refuerza el compromiso de Evolution con el cine independiente y con el apoyo a voces diversas".

"Además lo tiene todo: es divertidísima, tierna, salvaje y sincera”, ha destacado Lipski.

La película de clausura será 'The end of it', debut en el largometraje de María Martínez Bayona que se estrenó en la sección Premiere del Festival de Cannes.

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'Screen Daily' la ha descrito como “un impactante retrato de la mortalidad ambientado en el futuro”. Protagonizada por la actriz, directora y productora británica de cine y televisión Rebecca Hall, la cinta ofrece una mirada compleja y sugerente sobre el envejecimiento, el privilegio, la creatividad y los vínculos humanos en un drama elegante e intelectualmente estimulante.

Presentada por el diseñador de vestuario mallorquín Pau Aulí, 'The end of it' traerá un momento especial para el festival, porque Aulí recibirá el Evolution New Talent Award durante la gala de clausura, premio que reconoce el talento cinematográfico.

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El diseñador de vestuario y diseñador de producción de Mallorca ha recibido tres nominaciones a los Premios Gaudí al mejor diseño de vestuario por 'El vientre del mar', 'La abadesa' y 'Polvo serán', y una nominación a los Premios Max por 'Mujercitas'. En 2025, fue seleccionado para Berlinale Talents y es miembro de la European Film Academy.

El EMIFF ha anunciado también que su competición internacional de cortometrajes incluirá el debut como directora de la oscarizada actriz Renée Zellweger, con el cortometraje de animación 'They', una historia con un mensaje sobre ser uno mismo; así como el corto de Michael Keaton 'Sweetwater', un relato familiar de aire futurista.

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El festival también ha informado este miércoles de que el ciclo 'Cine con coche', el autocine promovido por Port Adriano, tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre con temática musical. Se proyectarán 'La La Land', 'Moulin Rouge!', 'Happy Feet' y 'A Star Is Born'.EFE