Espana agencias

Casi el 80 % de las personas aprecian discriminaciones por edad hacia los mayores

Guardar

 Madrid, 7 oct (EFE).- Casi el 80 % de la población percibe situaciones de discriminación por edad hacia las personas mayores de manera frecuente o muy frecuente en diferentes ámbitos, como el laboral, la moda o las redes sociales, aunque el edadismo sigue siendo un término aún desconocido para muchos.

Son algunas de las conclusiones del II Barómetro de Edadismo de la iniciativa 'Hablando en Plata', de Antena 3 y laSexta, que analiza, con una encuesta a más de 2.200 personas, cómo la población de entre 18 y 55 años percibe a las personas mayores.

PUBLICIDAD

La mitad de las personas (el 53,6 %) menores de 55 años no ha oído nunca el término o no sabe qué significa edadismo, un desconocimiento que es mucho mayor entre los más jóvenes y con menor nivel de estudios, "lo que supone un problema a la hora de identificarlo y cuestionarlo", ha explicado en la presentación del barómetro, Anabel Suso, de la consultora Red2Red.

Una vez explicado su significado, casi el 80 % aprecia edadismo sobre todo en el ámbito laboral (lo piensa así el 85,5 % de los encuestados), pero también en sectores como la publicidad y la moda (79,3 %), el entorno digital (79 %) y las redes sociales (77,3 %).

PUBLICIDAD

Según el estudio, el edadismo está presente en la sociedad, pero de una manera moderada (2,2 sobre 4) y se presenta como un fenómeno extendido y socialmente naturalizado, no como una forma de discriminación extrema.

Se manifiesta en gran medida a través de discursos, creencias y actitudes asumidos socialmente como normales.

La vida cotidiana muestra el carácter más sutil del edadismo, expresado no como rechazo sino como paternalismo, lenguaje simplificado, decisiones tomadas por otros, impaciencia o preferencia por la juventud. Estas prácticas son relevantes porque erosionan la autonomía y autoestima de forma silenciosa, advierten los expertos.

El barómetro muestra que se percibe una sociedad edadista, pero no un reconocimiento de serlo a título personal.

Los encuestados sitúan el inicio de la vejez en torno a los 62 años, aunque este umbral tiende a retrasarse a medida que aumenta la edad de las personas a las que se les pregunta.

Los más jóvenes y los hombres son los que se autoidentifican más edadistas.

Otro ejemplo de edadismo en el empleo es que un 55,6 % contrataría antes a una persona joven que a una mayor con la misma experiencia.

Sobre las preocupaciones asociadas a la hora de cumplir años, la perdida de autonomía y la salud son los dos ámbitos más mencionados.

El 84,5 % percibe presión social para eliminar los rasgos físicos del envejecimiento y el 80,3 % cree que con la edad las personas se vuelven invisibles, porcentajes más elevados en las mujeres.

En general, las creencias positivas sobre las personas mayores tienden a reforzarse a medida que aumenta la edad de los encuestados. Destaca que el 62,7 % de la población de 18 a 30 años considera que las personas mayores rinden menos el trabajo.

La percepción del edadismo es más acusada entre las mujeres -58,8 % frente al 52,7 % de los hombres-.

La mayoría de la población se sitúa en niveles intermedios de edadismo pero el 32,9 % presenta un nivel medio-alto o alto, y llega hasta el 45,5 % entre los hombres de 18 a 30 años.

El reconocimiento de la experiencia y la aportación de las personas mayores convive con estereotipos que cuestionan sus capacidades. El 90,1 % valora su aportación a la sociedad y el 88,1 % su sabiduría y capacidad para transmitir conocimientos, pero siguen presentes percepciones como la fragilidad (82,8 %) o la menor habilidad tecnológica (78,3 %).

Respecto a las conductas a menudo sin mala intención, que pueden responder a la interiorización de estereotipos y denotan discriminación por edad, destaca la de ofrecer ayuda a personas mayores aunque no la hayan pedido (76,5 %).

La investigación pone de manifiesto la necesidad de impulsar acciones de sensibilización que permitan identificar y cuestionar las creencias y conductas discriminatorias basadas en la edad.

El 79,5 % cree importante fomentar la participación de personas mayores en la sociedad y el 76,7 % apuesta por generar más espacios intergeneracionales como vías para combatir el edadismo.

En la clausura del acto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que actualmente una persona con 65 o más está en la "plenitud de su vida laboral y con mucho que aportar", por lo que ha abogado por seguir facilitando que aquellos trabajadores que lo deseen puedan mantenerse en el mercado laboral y compatibilizarlo con su pensión. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años

Esta decisión llega tras varios incidentes: las manifestaciones han dejado ya a 217 estudiantes heridos, entre ellos un adolescente de 15 años que perdió los dientes al ser disparado en la cara y a corta distancia con un bote de gas lacrimógeno

Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

El escrito sostiene que “sin delito no hay autor” y rebate la tesis de que la mujer del presidente utilizara su posición para impulsar su trayectoria profesional en la Universidad Complutense

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: será antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid sacará su primera obra autobiográfica publicada por la editorial Planeta el próximo mes de diciembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos

La televisión pública checa ha decidido no participar ni retransmitir el festival por los elevados costes

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

La historia de cómo una empresa británica y otra canadiense pusieron en jaque a España este verano por falta de aviones contra incendios

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

ECONOMÍA

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”