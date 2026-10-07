Espana agencias

Álvarez (UGT) lamenta la muerte de Maricarmen "por la crueldad de un sistema que la echó"

Guardar

Madrid, 7 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado este miércoles la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, "por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma".

"Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles! Ni casas sin gente ni gente sin casa", ha trasladado Álvarez en redes sociales.

PUBLICIDAD

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado, junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones y sindicatos, una huelga general por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida el próximo 11 de noviembre.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El expediente escolar de David Bustamante antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres años”

El cantante va esta noche al plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva etapa profesional

El expediente escolar de David Bustamante antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres años”

Termina el luto de la Casa Real de Noruega: Ingrid Alexandra hará de primera dama hasta febrero y Mette-Marit se ausentará hasta verano

El rey Haakon hará pronto su primer viaje oficial como monarca, aunque retomará la agenda de manera progresiva

Termina el luto de la Casa Real de Noruega: Ingrid Alexandra hará de primera dama hasta febrero y Mette-Marit se ausentará hasta verano

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Permanecía hospitalizada desde el desalojo el pasado 23 de septiembre y no ha llegado a beneficiarse del acuerdo para recuperar su vivienda

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Estos recintos, además de ser lugares de culto de personas fallecidas, atraen a visitantes por la historia que guardan detrás

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Los cuatro invitados estarán en ‘Pasapalabra’ desde este miércoles 7 de octubre hasta el viernes 9

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

ECONOMÍA

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

DEPORTES

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo

Detenido el jugador del Elche Josan después de que su pareja le haya denunciado por violencia machista