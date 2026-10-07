Álvarez (UGT) lamenta la muerte de Maricarmen "por la crueldad de un sistema que la echó"

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Madrid, 7 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado este miércoles la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, "por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma".

"Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles! Ni casas sin gente ni gente sin casa", ha trasladado Álvarez en redes sociales.

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Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado, junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones y sindicatos, una huelga general por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida el próximo 11 de noviembre.EFE

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