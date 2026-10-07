Acampados vuelven a Sol tras protagonizar sentido homenaje a Maricarmen cerca del Congreso

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Madrid, 7 oct (EFE).- Varios centenares de manifestantes volvieron esta medianoche a la Puerta del Sol de Madrid para continuar la acampada que mantienen por la crisis de la vivienda y tras protagonizar cerca del Congreso una protesta por la muerte de Maricarmen y en sentido homenaje a la mujer de 87 años desahuciada.

Tanto la protesta frente a la Cámara Baja como la posterior vuelta a la Puerta del Sol se han desarrollado sin incidentes, aunque se ha vivido algún momento de tensión cuando los manifestantes han intentado desplazarse por la calle Cedaceros, donde se han encontrado con la Policía Nacional.

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La marcha se inició a última hora de la tarde tras dos asambleas organizadas "muy rápidamente cuando se ha conocido la noticia", explicó un manifestante, y una vez en la Carrera de San Jerónimo se han guardado varios minutos de silencio en memoria de Maricarmen.

Después, se han entonado distintos cánticos y lemas como "Vergüenza me daría desahuciar a una familia"; "Vosotros rentistas sois los terroristas"; "Que no, que no, que no hay otra manera, o con el capital o con la clase obrera", o "Pedro Sánchez estás en nuestra lista".

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La protesta pacífica ha concluido con el regreso a medianoche de los manifestantes a la Puerta del Sol, donde continúa la acampada por duodécima noche consecutiva. EFE