Espana agencias

Puigdemont no contempla regresar a España hasta la plena aplicación de la amnistía

Guardar

Waterloo (Bélgica) 6 oct (EFE).- El expresidente catalán, Carles Puigdemont, no tiene previsto regresar a España hasta que la justicia española aplique plenamente la ley de amnistía, y pese al levantamiento este martes de la orden nacional de busca y captura en su contra, según han señalado fuentes de su partido.

El líder de Junts planea esperar a que el Tribunal Supremo archive la causa de manera definitiva y aplique la ley de amnistía en su totalidad, lo cual tendría lugar una vez que el Constitucional, que avaló este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista, formalice su fallo y lo publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

PUBLICIDAD

Las citadas fuentes han explicado asimismo que el expresidente catalán dispone de varios planes alternativos para su regreso a Cataluña y que aspira a que este se lleve a cabo con un carácter institucional, pero han evitado dar más detalles sobre la fecha concreta en que podría producirse su vuelta, que en cualquier caso, apuntan, no debería demorarse mucho. EFEE

(Foto) (Vídeo)

(Más información en EFE Internaciona)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Para qué sirve lavar la ropa con polvos de talco y cómo se utiliza

Este truco casero, económico y libre de químicos permite rescatar tus prendas favoritas eliminando las manchas sin dañar los tejidos

Para qué sirve lavar la ropa con polvos de talco y cómo se utiliza

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

El caso se remonta a 1985, cuando Gabriel (nombre de la sentencia), de origen gallego pero residente habitual en México junto a sus padres, mantuvo una relación sentimental con Esmeralda, vecina de O Carballiño

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

El rey Carlos III prohibirá al expríncipe Andrés que use el dinero que le da de paga para financiar los gastos de su nueva batalla legal

El círculo cercano del monarca británico ha asegurado que no ayudará a su hermano en su enfrentamiento con la Policía y el tribunal penal central Old Bailey

El rey Carlos III prohibirá al expríncipe Andrés que use el dinero que le da de paga para financiar los gastos de su nueva batalla legal

Jordi Cruz, chef Michelin: “No es lo mismo un horno tradicional que uno moderno . En los nuevos, el control de la temperatura suele ser bastante preciso”

El cocinero comparte una guía práctica para aprovechar cada altura de este utensilio

Jordi Cruz, chef Michelin: “No es lo mismo un horno tradicional que uno moderno . En los nuevos, el control de la temperatura suele ser bastante preciso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

La Audiencia de Madrid ordena al padre formarse en habilidades parentales pero mantiene la custodia compartida de su hija

Un matrimonio compra una vivienda sobre plano en el extranjero y anticipa 96.500 euros, pero al final la promotora no construye: la Justicia dice que BBVA no es responsable del dinero

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

El Tesoro paga más a los ahorradores: la rentabilidad de las Letras a 12 meses alcanza máximos de dos años al superar el 3%

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Perisic adelanta a los croatas en el último partido de la Nations League

Croacia - España, en directo: Perisic adelanta a los croatas en el último partido de la Nations League

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”

Dani Olmo, el políglota de La Roja que pudo jugar con Croacia y Luka Modrić: “Era una posibilidad”

Qué fue de Cicinho: el exjugador del Real Madrid que vio a Jesucristo tras beber 18 caipirinhas y 14 cervezas y después se convirtió en predicador evangelista