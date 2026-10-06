Puigdemont no contempla regresar a España hasta la plena aplicación de la amnistía

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Waterloo (Bélgica) 6 oct (EFE).- El expresidente catalán, Carles Puigdemont, no tiene previsto regresar a España hasta que la justicia española aplique plenamente la ley de amnistía, y pese al levantamiento este martes de la orden nacional de busca y captura en su contra, según han señalado fuentes de su partido.

El líder de Junts planea esperar a que el Tribunal Supremo archive la causa de manera definitiva y aplique la ley de amnistía en su totalidad, lo cual tendría lugar una vez que el Constitucional, que avaló este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista, formalice su fallo y lo publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Las citadas fuentes han explicado asimismo que el expresidente catalán dispone de varios planes alternativos para su regreso a Cataluña y que aspira a que este se lleve a cabo con un carácter institucional, pero han evitado dar más detalles sobre la fecha concreta en que podría producirse su vuelta, que en cualquier caso, apuntan, no debería demorarse mucho. EFEE

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