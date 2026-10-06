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Extinguido el incendio forestal declarado en El Almendro (Huelva)

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Madrid, 7 oct (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 22:00 horas de este martes el incendio forestal declarado al comienzo de la tarde en el término municipal de El Almendro (Huelva).

El fuego había quedado previamente estabilizado a las 19:00 horas, momento a partir del cual continuaron las labores de remate un dispositivo compuesto por 20 bomberos forestales, tres agentes medioambientales y tres autobombas.

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En las fases de mayor complejidad de los trabajos de extinción, el operativo llegó a movilizar hasta cuatro medios aéreos —dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra— junto a 48 efectivos terrestres y un técnico de operaciones.

La declaración de extinción definitiva se ha emitido tras verificar los técnicos sobre el terreno la ausencia de riesgo de que las llamas se vuelvan a reavivar.

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Asimismo, durante la misma tarde del martes, el dispositivo del Infoca dio por extinguido un segundo incendio forestal registrado en la provincia, localizado en el término municipal de Calañas.EFE

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