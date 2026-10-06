El Racing comienza a preparar el partido contra el Valencia sin los internacionales

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Santander, 6 oct (EFE).- El Racing de Santander comenzó a preparar este martes el encuentro de liga ante el Valencia con una sesión de entrenamiento en la que se ausentaron Pablo García y Yassir Zabiri, que todavía no han regresado de sus compromisos internacionales.

El entrenamiento de este martes empezó a las 16.30 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y consistió en partidos con diferentes condicionantes, en los que el técnico, José Alberto López, incidió en el posicionamiento defensivo de sus jugadores.

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El internacional marroquí Yassir Zabiri todavía no ha regresado de la concentración con su selección y tampoco Pablo García, convocado con España sub-21, que disputará este martes un partido ante Rumanía.

El atacante Andrés Martín completó el entrenamiento con normalidad después de haber estado apartado por un esguince en la rodilla derecha.

También se ejercitó junto a sus compañeros el portero sueco Simon Eriksson, que ha dejado atrás una tendinopatía en el hombro derecho.

Pablo Ramón, que la pasada semana sufrió molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha, también trabajó con el grupo.

La de este martes fue la primera sesión de trabajo del Racing en la semana del encuentro ante el Valencia, en el que se estrenará como entrenador el mexicano Javier Aguirre. EFE

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(foto)