Claudia Pina, mejor jugadora del mes de septiembre y máxima goleadora de la Liga F

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Madrid, 6 oct (EFE).- La delantera del Barcelona Claudia Pina fue nombrada este martes como mejor jugadora de la Liga F del mes de septiembre, tras marcar un total de cinco goles y tres asistencias en la competición liguera, y se convirtió en la máxima anotadora de la competición con nueve dianas en su cuenta personal.

La atacante del conjunto azulgrana se impuso a otras seis candidatas: Millene Cabral (Deportivo Abanca), Synne Jensen (Atlético de Madrid), Irine Uribe (FC Badalona Women), Felicia Schröder (Real Madrid CF), Paula Gutiérrez (Deportivo Abanca) y Anna Wellmann (SD Eibar).

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Claudia Pina disputó 285 minutos durante el mes de agosto y septiembre en cuatro partidos, en los que marcó cinco goles, incluido un triplete en el triunfo de su equipo frente al Deportivo Alavés (0-6).

La de Montcada i Reixac se marcha al parón de selecciones como la máxima goleadora de la Liga F con un total de nueve dianas tras los cuatro goles que anotó en la goleada de su equipo ante el Real Madrid (7-0).

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La atacante culé recibirá el galardón en los prolegómenos del encuentro entre el Barcelona y el Granada, correspondiente a la octava jornada de la Liga F y que se disputará el sábado 24 de octubre a las 20:30 en el estadio Johan Cruyff. EFE