España

La trayectoria académica de Miguel Bernardeau: unos prestigiosos estudios en Estados Unidos y una carrera universitaria en Madrid antes de triunfar con ‘La bola negra’

El actor se sienta esta noche con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’ para hablar del éxito de su última película con Los Javis

Los estudios de Miguel Bernardeau fuera de España. (REUTERS/Mark Blinch)
Los estudios de Miguel Bernardeau fuera de España. (REUTERS/Mark Blinch)
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Miguel Bernardeau se sienta esta noche en el plató de Al cielo con ella, el espacio de RTVE conducido por Henar Álvarez. El intérprete acude al programa en un momento dulce de su carrera, impulsado por el impacto de proyectos como La bola negra y consagrado como uno de los rostros más solicitados del panorama audiovisual español. Sin embargo, detrás del fenómeno mediático y de su indiscutible magnetismo en pantalla se esconde una trayectoria marcada por una disciplina académica rigurosa y una preparación profesional que va mucho más allá de la mera intuición interpretativa.

Nacido en Valencia en 1996, el actor creció en un entorno profundamente ligado a la industria del entretenimiento al ser hijo de la actriz Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardeau. A pesar de esa cercanía natural con las cámaras, su vocación no fue inmediata. Durante su infancia, caracterizada por un carácter sumamente inquieto al que le costaba adaptarse a la rutina escolar tradicional, soñaba con ser taxista para charlar con la gente. Fue a los nueve años, tras ver actuar a su madre desde el patio de butacas de un teatro, cuando sintió el verdadero flechazo por la interpretación y decidió volcar toda su energía en convertirse en actor.

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Lejos de concederle un camino fácil, sus padres le impusieron una condición indispensable para apoyarle: para dedicarse a la actuación debía prepararse al máximo nivel. Asumiendo ese reto, Bernardeau emprendió una completa travesía formativa que no solo incluyó prestigiosas escuelas de arte dramático en el extranjero, sino también estudios universitarios orientados a la producción y la creación de contenidos. Esta doble vertiente académica le ha permitido construir un perfil versátil, capacitado tanto para defender personajes de gran exigencia como para desarrollar proyectos propios detrás de las cámaras.

Su formación dramática en Los Ángeles

Determinado a construirse una carrera sólida al margen de cualquier etiqueta, Miguel Bernardeau tomó la decisión de armar las maletas con tan solo 17 años para mudarse a Estados Unidos. En Los Ángeles encontró el entorno idóneo para perfeccionar su técnica interpretativa y curtirse en la independencia. Se matriculó primero en el Santa Monica College y posteriormente ingresó en la prestigiosa American Academy of Dramatic Arts, una de las instituciones más respetadas del mundo en la enseñanza de las artes escénicas. Esta etapa americana le dotó de herramientas metodológicas complejas y un dominio absoluto del inglés que marcarían la diferencia en sus posteriores audiciones en España.

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Los actores interpretan a un grupo de saltadores BASE reales en la película que llega a cines’.

Tras su regreso y tras pequeñas intervenciones iniciales en ficción televisiva y largometrajes como Es por tu bien u Ola de crímenes, la preparación técnica adquirida en California dio sus frutos con su salto a la fama internacional. Su disciplina en el plató y su capacidad para dotar de matices psicológicos a personajes aparentemente arquetípicos mostraron el valor real de sus años de estudio en la costa oeste norteamericana, consolidándole como un actor riguroso y metódico.

La carrera universitaria en España

Paralelamente a su consolidación en la interpretación, el actor sintió la necesidad de comprender el negocio audiovisual desde su vertiente teórica y analítica. Por ello, ingresó en la Universidad CEU San Pablo de Madrid para cursar el grado de Comunicación Audiovisual.

Miguel Bernardeau como Rafael Rodríguez Rapún
Miguel Bernardeau cursó Comunicación Audiovisual. (Infobae)

Su vinculación con estos estudios estuvo especialmente impulsada por el magisterio de profesionales como Ricardo Vacas, analista de audiencias que despertó en Bernardeau un profundo interés por los mecanismos internos de la industria, las métricas y la narrativa televisiva, más allá de la obtención de un título universitario. Su paso por las aulas de comunicación ha terminado por configurar a un profesional completo que combina la interpretación de éxito con la visión estratégica del creador audiovisual.

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