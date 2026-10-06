Para qué sirve lavar la ropa con polvos de talco y cómo se utiliza

Una persona echa polvos de talco sobre una mancha de aceite en una camiseta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pocas situaciones resultan tan frustrantes como descubrir una mancha de aceite en una de tus camisetas favoritas. Ya sea por una inoportuna gota de aliño, un salpicón al cocinar o un descuido, este tipo de residuos penetra con rapidez en las fibras textiles. Esto las convierte en una pesadilla que los detergentes convencionales no siempre consiguen solucionar por sí solos. Frente a la tentación de recurrir a quitamanchas industriales que terminan desgastando la ropa, existe un remedio casero y económico: los polvos de talco.

Este producto cotidiano destaca por su extraordinaria capacidad de absorción. Gracias a su estructura porosa y suave, el talco actúa como una auténtica esponja sobre las telas, atrapando los componentes lípidos antes de que penetren de forma definitiva en el tejido. A diferencia de otros abrasivos más agresivos, el talco elimina la suciedad respetando tanto la ropa delicada como la ropa de hogar.

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Un bote de talco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método paso a paso

Para lograr que este truco casero sea efectivo, la rapidez de respuesta resulta fundamental. Cuanto antes se aplique el procedimiento tras producirse el accidente, mayores serán las probabilidades de recuperar la ropa intacta. A continuación, se detalla el método paso a paso para aplicarlo correctamente:

Retirar el exceso inicial: En el momento en que se produce la mancha, presiona ligeramente con un trozo de papel de cocina o una servilleta absorbente sobre la zona afectada para retirar el exceso. Es imprescindible no frotar nunca sobre la tela, ya que este movimiento solo conseguiría expandir el aceite. Aplicar los polvos de talco: Espolvorea una capa generosa y uniforme de polvos de talco sobre la mancha, cubriendo por completo todo el cerco de grasa. Tiempo de reposo: Deja actuar el producto para que absorba la suciedad. Para una eficacia óptima, conviene dejarlo reposar desde un mínimo de 20 minutos hasta varias horas o incluso un día entero si la mancha es muy densa. Retirar el producto seco: Pasado este tiempo, retira los restos de polvo absorbente utilizando una pequeña cuchara, una espátula o bien sacudiendo la prenda con firmeza al aire libre. Tratamiento previo y lavado: Aplica una gota de jabón neutro directamente sobre la zona y frota suavemente con movimientos circulares mediante un cepillo de dientes humedecido. Cuando se forme algo de espuma, introduce la prenda en la lavadora y realiza un programa habitual siguiendo la etiqueta del fabricante.

Una persona echando polvos de talco a una mancha. (WikiHow)

Si te encuentras ante esta emergencia doméstica y no dispones de un bote de talco a mano, existen otros ingredientes comunes en cualquier cocina que pueden actuar como excelentes sustitutos gracias a sus propiedades absorbentes. La harina de maíz (conocida como maizena) posee una finura muy similar a la del talco y actúa con la misma eficacia sobre los tejidos.

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Mientras que el bicarbonato de sodio resulta igualmente útil mezclado con unas gotas de agua para formar una pasta densa que se frota suavemente sobre la zona antes del lavado habitual. Asimismo, para prendas delicadas o tejidos especiales como el terciopelo y la gamuza, la sal fina de mesa es la alternativa más recomendable, ya que sus granos absorben el aceite y se desprenden con suma facilidad sin dejar ningún tipo de residuo atrapado entre las fibras.