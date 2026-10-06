16-17. El Sabadell abre la 'Champions' con un triunfo de prestigio en Montenegro

Guardar

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- El CN Sabadell comenzó este martes la fase de grupos de la Liga de Campeones con un triunfo de prestigio en Montenegro, donde se impuso por 16-17 al Jadran Herceg Novi en un partido de máxima igualdad que no se resolvió hasta los últimos compases, cuando un parcial de 1-3 permitió al conjunto vallesano darle la vuelta al marcador y llevarse tres puntos de oro.

Con el Olympiacos como principal candidato a dominar el grupo, los duelos directos ante el Waspo Hannover alemán y el Jadran Herceg Novi se antojan decisivos para las aspiraciones del Sabadell de avanzar a la siguiente fase. De ahí el valor de un estreno que, además de la victoria, supone una importante inyección de confianza para el renovado proyecto que capitanea Albert Español.

PUBLICIDAD

El partido respondió desde el inicio a lo que se esperaba de un duelo de máxima exigencia. Igualdad, intensidad y un continuo intercambio de golpes que llevó el marcador hasta el 9-9 al descanso. En la Liga de Campeones cada posesión se disputa al límite y el Sabadell tuvo que emplearse a fondo ante un Jadran arropado por su público y dispuesto a hacer valer el factor piscina.

En ese escenario emergió la figura de Fran Valera. El internacional español lideró el ataque vallesano con cuatro goles en su regreso a la piscina del equipo en el que militó la pasada temporada. A su lado, Sergi Cabanas, Kanstantsin Averka y Rafael Vergara aportaron tres tantos cada uno para sostener a un Sabadell que encontró siempre respuesta ante las acometidas locales.

PUBLICIDAD

La igualdad se mantuvo hasta el último tramo. A falta de tres minutos, el Jadran mandaba por 15-14 y parecía tener el partido encarrilado. Pero el Sabadell no cedió. El conjunto vallesano encadenó un decisivo parcial de 0-3 que cambió por completo el rumbo del encuentro y le colocó por delante en el momento de la verdad.

Strahinja Gojkovic todavía tuvo tiempo de anotar el 16-17 y poner emoción a los últimos segundos, pero dos buenas defensas del Sabadell sellaron el triunfo. El equipo vallesano resistió el último asedio y confirmó en Montenegro que este nuevo proyecto quiere competir desde el primer día por un lugar entre los mejores de Europa. EFE

PUBLICIDAD

avm/ism