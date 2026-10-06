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16-17. El Sabadell abre la 'Champions' con un triunfo de prestigio en Montenegro

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Redacción deportes, 6 oct (EFE).- El CN Sabadell comenzó este martes la fase de grupos de la Liga de Campeones con un triunfo de prestigio en Montenegro, donde se impuso por 16-17 al Jadran Herceg Novi en un partido de máxima igualdad que no se resolvió hasta los últimos compases, cuando un parcial de 1-3 permitió al conjunto vallesano darle la vuelta al marcador y llevarse tres puntos de oro.

Con el Olympiacos como principal candidato a dominar el grupo, los duelos directos ante el Waspo Hannover alemán y el Jadran Herceg Novi se antojan decisivos para las aspiraciones del Sabadell de avanzar a la siguiente fase. De ahí el valor de un estreno que, además de la victoria, supone una importante inyección de confianza para el renovado proyecto que capitanea Albert Español.

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El partido respondió desde el inicio a lo que se esperaba de un duelo de máxima exigencia. Igualdad, intensidad y un continuo intercambio de golpes que llevó el marcador hasta el 9-9 al descanso. En la Liga de Campeones cada posesión se disputa al límite y el Sabadell tuvo que emplearse a fondo ante un Jadran arropado por su público y dispuesto a hacer valer el factor piscina.

En ese escenario emergió la figura de Fran Valera. El internacional español lideró el ataque vallesano con cuatro goles en su regreso a la piscina del equipo en el que militó la pasada temporada. A su lado, Sergi Cabanas, Kanstantsin Averka y Rafael Vergara aportaron tres tantos cada uno para sostener a un Sabadell que encontró siempre respuesta ante las acometidas locales.

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La igualdad se mantuvo hasta el último tramo. A falta de tres minutos, el Jadran mandaba por 15-14 y parecía tener el partido encarrilado. Pero el Sabadell no cedió. El conjunto vallesano encadenó un decisivo parcial de 0-3 que cambió por completo el rumbo del encuentro y le colocó por delante en el momento de la verdad.

Strahinja Gojkovic todavía tuvo tiempo de anotar el 16-17 y poner emoción a los últimos segundos, pero dos buenas defensas del Sabadell sellaron el triunfo. El equipo vallesano resistió el último asedio y confirmó en Montenegro que este nuevo proyecto quiere competir desde el primer día por un lugar entre los mejores de Europa. EFE

avm/ism

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