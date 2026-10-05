Rebeca Torró, María Jesús Montero y Cristina Narbona dirigirán la campaña del PSOE

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Madrid, 5 oct (EFE).- La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado este lunes la composición del Comité Electoral con el que el partido acudirá a los comicios del próximo 29 de noviembre con tres mujeres que dirigirán la campaña electoral socialista: Rebeca Torró, María Jesús Montero y Cristina Narbona.

Según ha informado el PSOE, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, será la coordinadora general de la campaña electoral; la vicesecretaria general, María Jesús Montero, estará al frente de la Coordinación Estratégica y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, será la coordinadora del Programa Electoral.

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Asimismo, la Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado el calendario electoral del PSOE, que culminará el próximo 17 de octubre con la ratificación de las listas en el Comité Federal del partido. EFE