PSOE pide "ampliar" los apoyos progresistas ante las elecciones frente a "PP-Vox, la coalición de los buitres"

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El PSOE ha avisado que "está preparado" para afrontar el adelanto electoral y ha instado a "ampliar los apoyos" para "continuar con un Gobierno progresista" frente a PP y Vox, a quien ha calificado como "la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo".

"El PSOE está preparado y el secretario general tiene todo nuestro apoyo. Enfrente tendremos a una coalición PP-Vox, la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo. Una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral", ha trasladado el PSOE en un comunicado.

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Así se ha expresado la formación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase este lunes su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la "ola revolucionaria" o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.

El PSOE ha defendido que tiene "proyecto, equipo y fuerza" para afrontar los comicios, alegando que saldrán a "defender los avances logrados y un proyecto que quiere seguir ampliando derechos y mejorando la vida de la gente".

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Sin embargo, los socialistas han avisado de que enfrente tendrán a PP y Vox, "la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo". "Una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral", han criticado.

"Sabemos por qué nos atacan: porque hemos impulsado políticas que mejoran la vida de la gente. España supera los 23 millones de afiliados, crece por encima de la eurozona y hemos subido el SMI un 66% desde 2018, hasta los 1.221 euros. También hemos aplicado la revalorización anual de las pensiones y decisiones internacionales como el reconocimiento de Palestina, que nos han hecho ser un faro moral", han reivindicado.

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"NECESITAMOS AMPLIAR LOS APOYOS"

Los socialistas han remarcado que la vivienda, la inteligencia artificial o el cambio climático son los "retos" que "van a definir las próximas décadas"; y han advertido que pueden traducirse en "oportunidades" para "conquistar nuevos derechos y construir un país más justo" o "abrir la puerta a retrocesos y a ganancias para unos pocos si este país cae en manos de Feijóo y Abascal".

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"Por eso necesitamos ampliar los apoyos para continuar con un Gobierno progresista que siga transformando este país. Porque estas elecciones confrontarán dos modelos. El PSOE defenderá el suyo ante la ciudadanía y, junto a la fuerza de la gente, seguirá trabajando para hacer avanzar España. Nos vamos a dejar la piel", han sentenciado.

En este sentido, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha animado a una "izquierda unida" que ha de ir "a por todas", ante el futuro "tan negro" que PP y Vox "ofrecen a los españoles". "Cuanto mejor y más unida vayamos la izquierda, mucho mejor para frenar los recortes y para frenar el retroceso", ha trasladado en declaraciones a medios a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz (Madrid), antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

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Mínguez ha asegurado así que está "convencida" de que van a lograr la movilización que necesitan puesto que tienen "un partido y una gente que va a trabajar y a pelear duro por sacar adelante este país".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha aseverado que "la izquierda del PSOE entenderá lo que está en juego" y que "el votante socialista se va a movilizar". "Vamos a ser capaces de ganar a la derecha, a las encuestas y a lo que haga falta", ha augurado.

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