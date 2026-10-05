La luz en el mercado mayorista marcará este martes los 201,99 euros/MWh, su máximo anual

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Madrid, 5 oct (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada o PVPC, subirá este martes un 2,55 % hasta marcar 201,99 euros/megavatio hora (MWh), su máximo anual.

Según los datos de la última subasta, publicados por el operador del mercado ibérico OMIE, el precio máximo del martes 6 de octubre será de 281,31 euros/MWh alrededor de las 21:00 y el mínimo, de 147 euros/Mwh sobre las 16:00.

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Como viene siendo habitual, los precios más bajos se registrarán en las horas solares, donde la generación fotovoltaica amortigua los precios del mercado.

Si se observa los mercados internacionales, el martes el precio medio en Francia será similar, 201,37 euros/MWh; en Alemania, 201,7 euros/MWh, y en Italia será superior al marcar 233,27 euros/MWh.

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En un contexto de incertidumbre geopolítica, el precio medio de la electricidad cerró septiembre en los 143 euros/MWh, un 135 % por encima del precio medio de un año antes, cuando en septiembre de 2025 este se situó en los 61,04 euros/MWh, mientras se mantiene el conflicto de Oriente Medio, que ha elevado la presión sobre el precio del petróleo y gas en los mercados internacionales.

Un valor que no se veía desde 2022, cuando tras la invasión rusa de Ucrania se dispararon los precios energéticos.

Según explicaba grupo Ase en un informe reciente, en septiembre el encarecimiento del gas y el aumento de la demanda por las altas temperaturas elevaron la necesidad de generación mediante ciclos combinados, a lo que se sumó la menor producción eólica, que también contribuyó a tensionar el mercado.

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Además, el calor vivido durante el mes de septiembre, según recoge el mismo informe, impulsó que la demanda real de la electricidad aumentara dicho mes un 14,46 % respecto a septiembre de 2025, y se situara un 12,89 % por encima del promedio de los últimos cinco años. EFE